Bundestagswahl in Gießen: Döring schlägt Braun und Grüne gewinnen

GIESSEN - Im Vorfeld des Wahlsonntags war zu hören, dass die Erst- und Zweitstimmen zur Bundestagswahl am Abend zuerst ausgezählt werden sollten. Doch woran es auch immer gelegen haben mag, bei OB- und Landratswahl kamen die eifrigen Wahlhelfer dann über mehrere Stunden doch etwas zügiger voran. Entsprechend nervös dürften die Kandidaten und Parteien zur Bundestagswahl sowie ihre Unterstützer und Wähler auf all die Anzeigetafeln und Internetseiten geschaut haben. Wobei Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) in der Stadt Gießen eigentlich nur ganz am Anfang richtig Grund zum Strahlen hatte. Der erste gemeldete Wahlbezirk, Wieseck I im Bürgerhaus, ging nämlich mit 33,65 Prozent deutlich an ihn, während Felix Döring (SPD) hier nur 18,96 für sich verbuchte. Danach jedoch überholte der Sozialdemokrat seinen Kontrahenten und baute den Vorsprung aus, ohne im Laufe des Abends davon allzu viel einzubüßen.

Als erst kurz vor Mitternacht alle 93 Wahlbezirke (davon allein 28 für die Briefwahl) ausgezählt sind, hat Felix Döring 28,46 Prozent der Stimmen gewonnen. Helge Braun kommt nur auf 23,37 Prozent und hat damit gegenüber 2017, als er noch 30,8 für sich verbuchte, deutlich in der Stadt verloren. Da geht es seiner Partei nicht anders: Die Christdemokraten kommen in der Universitätsstadt nur noch auf 16,99 Prozent und müssen den Sozialdemokraten (22,65) und den Grünen, die ihr Ergebnis von 2017 (14,5) mit nun 27,30 fast verdoppeln, die ersten beiden Plätze überlassen. Vor vier Jahren hatte die CDU noch 25,3 Prozent erzielt, während es damals bei der SPD 21,4 waren. Mit dem jetzigen Wahlergebnis zieht die Partei Dörings erstmals seit 2005 wieder bei einer Bundestagswahl in Gießen an der CDU vorbei. Auf den dritten Platz kommt Behzad Borhani (23,15; Grüne), der Braun auch noch fast überholt hätte.

Am stärksten schnitt die SPD in den Wahllokalen Awo Stadtkreis Gießen (32,55 Prozent), Sport- und Kulturhalle Allendorf II (29,31) und Grundschule Wieseck (29,20) ab. Die CDU erzielte ihren größten Erfolge in Lindbachschule (28,79), Seniorenanlage Wieseck (28,03) und Bürgerhaus Wieseck I (27,18). Die Grünen zeigten sich besonders stark in Liebigschule I (38,92), im Gemeindesaal der Lukasgemeinde (37,73) und in der Petrusgemeinde (34,76). Auffällig erfolgreich waren die Grünen auch bei der Briefwahl, wo sie in gleich sieben Wahlbezirken die 40-Prozent-Marke überboten.

Im Falle der Ortsteile musste sich Braun in Allendorf, Kleinlinden und Rödgen Döring geschlagen geben, während der Christdemokrat in Lützellinden und Wieseck die Nase vorn hatte. Der CDU gelang das dagegen nur in Lützellinden, wohingegen die SPD die restlichen vier Ortsteile für sich verbuchen konnte.

Die AfD hat im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 bei der Gießener Wählerschaft offenbar weiter an Zustimmung verloren. Nach damals 9,9 Prozent sind es diesmal 6,06. Erneut gewinnen konnte sie im Wilhelm-Liebknecht-Haus (24.05 Prozent) in der Weststadt, dagegen stimmenmäßig jeweils auf Platz drei abgerutscht sind die Rechtspopulisten im Nordstadtbüro (20,10) und in der Grundschule Gießen-West (18,99), zwei ihrer bisherigen Hochburgen. Die FDP hingegen erwies sich als besonders stark in der Goetheschule (20,44) und in der Kindertagesstätte "Am Kaiserberg" und kommt in der Stadt insgesamt auf 10,11 Prozent, bei den Linken sind es 8,30.

Die Wahlbeteiligung für die Stadt lag bei 71,83 Prozent, damit jedoch unter der vor vier Jahren (74,1).