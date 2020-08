Bundesverdienstorden an Gießener Kreisfußballwart Henry Mohr verliehen

Verdienstorden und schöne Worte: Volker Bouffier ehrt Henry Mohr. Foto: Mohr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GiessenWer heute im Sportteil dieser Zeitung liest, was Henry Mohr (unter anderem) in den vergangenen Wochen gemacht hat, der kann sich die Frage sparen, warum der 66-Jährige am Mittwochnachmittag von Ministerpräsident Volker Bouffier den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhielt. An Henry Mohr, Gießens Kreisfußballwart seit 20 Jahren, stellvertretender Kreisfußballwart von 1990 bis 2000, Jugendtrainer, Jugendbetreuer, Fußballabteilungsleiter, Funktionär immer dann, wenn das Leder rund ist und es richtig rund geht, kommt man nicht vorbei, wenn höchster Respekt vor ehrenamtlichem Engagement gefragt ist.

Ministerpräsident Volker Bouffier, ein Gießener, der den Sport in seiner Heimat bestens kennt, weiß das. Den Kreisfußballwart vorzustellen, hieße Eulen nach Athen oder Henry Mohr nach Wiesbaden zu tragen. Der gebürtige Burkhardsfeldener, Vater dreier Kinder, mittlerweile doppelter Opa, ist dank seines Wirkens und seiner Fähigkeit, die (Fußball-)Menschen mitzunehmen, hessenweit bekannt wie ein bunter Hund. Auch, weil er sich nicht als Funktionär versteht, der halt den Laden am Laufen hält, damit der Spielbetrieb funktioniert, nein, Henry Mohr dreht stets das größere Rad. Er packt eine Schippe drauf, sorgt für Innovationen und versteht den sozialen und integrativen Ansatz als wesentliche Antriebsfeder seiner Arbeit. Die kleinen Vereine liegen ihm am Herzen, Ressentiments sind ihm fremd, Mohr ist kreativ und lässt auch mal die Fünfe grade sein, wenn er der Meinung ist, dass Statuten und Überregulierungen der Sache im Wege stehen.

Henry Mohr, Fan des 1. FC Köln, moderiert nicht nur die hessenweit einmalige Veranstaltung zum Jahresbeginn im Licher Hardtberggarten, er trifft sich nicht nur mit seinen Kollegen vom Fußballkreis, dem HFV oder DFB, nein, er kreidet, "wenn's sonst keiner macht", halt auch den Platz ab, obwohl er damit eigentlich gar nichts zu tun haben müsste. Mohr versteht sich als einer, der "vorneweg geht, aber wenn ich den Orden jetzt bekommen habe, so geht das nur, weil so viele mitmachen", sagte er nach der Verleihung im Wiesbadener Schloss. "Der Spielführer bekommt zwar den Pokal, aber ohne seine Mannschaft ist er nichts", bemüht Mohr eine Fußballmetapher - und meint damit alle: Vereine, Vereinsverantwortliche, die Spieler - und naturgemäß seine Funktionärskollegen, eben die "Gießener Fußballfamilie". Und jene, die "eine gewisse Leidensfähigkeit an den Tag legen müssen, wie meine Frau". Denn das ganze ehrenamtliche Engagement ist selbstverständlich zeit- und arbeitsintensiv. Lohn genug ist, wenn es läuft und man ab und an Anerkennung erntet. "Volker Bouffier hat wunderbare Worte gefunden, das war sehr persönlich und wirklich schön", sagt der Gießener Fußball-Chef erfreut, der hofft, dass "so eine Auszeichnung auch Ansporn für andere Menschen ist. Denn ohne Ehrenamt funktioniert unsere Gesellschaft nicht". Und wenn es nur darum geht, nebenbei auch noch über Wochen eine fulminante Chronik zu erstellen. Nachlesbar im Sportteil.