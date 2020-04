Bundesverfassungsgericht revidiert Entscheidung aus Gießen

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts lässt die Stadt Demonstrationen zu. Symbolfoto: Britta Pedersen, dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt: Die Entscheidung der Stadt, die Demonstrationen von Verkehrswendeaktivisten in Gießen wegen der Corona-Krise zu untersagen, basiert auf einer falschen juristischen Einschätzung. Das haben die Karlsruher Richter am Mittwoch festgestellt. Die Stadt hat nun Gelegenheit erneut zu prüfen, ob sie die Versammlung auf Basis der Rechtsauffassung des Gerichts unter bestimmten Auflagen zulässt oder verbietet. "Wir haben uns gerade mit dem Ordnungsamt besprochen und werden die Versammlung mit Auflagen zulassen. Die entsprechende Verfügung wird in diesen Minuten erstellt", erklärt Bürgermeister Peter Neidel am Donnerstagmittag im Gespräch mit dieser Zeitung. In einer Pressemitteilung bewerten die Organisatoren des Protestes unter dem Motto "Gesundheit stärken statt Grundrechte schwächen - Schutz vor Viren, nicht vor Menschen" die Entscheidung aus Karlsruhe so, dass der Schutz vor Gefahren durch geeignete Auflagen statt Verbote erreicht werden müsse (ausführlicher Bericht folgt).