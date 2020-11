Bunte Ruheräume in Gießener Georg-Büchner-Schule

Farbenfroh und kuschelig: der Ruheraum für die Kids in der Ganztagsbetreuung. Foto: Leyendecker

GIESSEN - Die Schule ist meistens ein Ort, an dem Erholung und Ruhe zu kurz kommen, besonders bei jüngeren Altersklassen. Das sieht auch die Schulleiterin der Georg-Büchner-Schule (GBS), Harriet Kühnemann, so. "Bei uns ist immer Action. Die Kinder sind immer am Toben und uns fiel schnell auf, dass es einfach keinen Ruheraum gibt". Eben dieser Ruheraum wurde am Dienstag in kleinem Rahmen eingeweiht. Neben Kühnemann nutzte auch Stadträtin Astrid Eibelshäuser die Gelegenheit, sich den neuen Entspannungsraum der GBS anzusehen. Die ehemalige Hausmeisterwohnung befindet sich hinter der Turnhalle im ersten Obergeschoss und wird durch einen separaten Eingang erschlossen. "Durch den Ganztagsbereich bleiben die Schüler nun teilweise bis 15 Uhr hier in der Schule. Hier gibt es aber nur begrenzte Flächen und so wurde die ehemalige Hausmeisterwohnung für schulische Zwecke umfunktioniert", so Eibelshäuser. Die Idee an sich bestand schon, da Kühnemann bereits früher geplant hat, den anliegenden Garten zu erneuern: "Der Garten war vollkommen verwuchert und ich dachte mir, dass man daraus was machen könnte", so der Ursprungsgedanke.

Hochwertige Ausstattung

Und so kam die Idee auf, dass man mithilfe des Kommunalen Investitionsprogramms II (KIP) die Hausmeisterwohnung zu einem Ruhe- und Entspannungsraum umfunktionieren könne. Wert gelegt wurde vor allem auf eine hochwertige Ausstattung. "Wir haben hier oben wohl die schönsten Toiletten der ganzen Schule", so Kühnemann lachend. Ein Teil der gemauerten Innenwände sowie der alte Bodenbelag inklusive Estrich, Sanitärobjekten und Türen wurden erneuert. "Wir haben die Räumlichkeiten wirklich in den Rohzustand zurückgebaut und kernsaniert", betont Jutta Müller vom Hochbauamt der Stadt. Im Flur wurde eine Pantryküche integriert, Heizkörper und Elektroleitungen wurden erneuert.

Di alte Gastherme, noch aus den 1970er-Jahren, wurde zurückgebaut und das Gebäude an die bestehende Fernwärmeversorgungsanlage angeschlossen. Letztendlich wurde auch der Garten neu angelegt und umdekoriert. "Dafür haben wir eng mit dem Gartenamt der Stadt zusammengearbeitet, damit wir das Konzept voll nutzen können", so Müller. Die Baukosten von rund 159 000 Euro wurden durch das KIP vollkommen getragen. Die Architekten- und Planungsleistungen wurden vom Hochbauamt der Stadt Gießen erbracht und konnten rund 55 000 Euro Kosten einsparen. Neben den baulichen Fakten berichtet Kühnemann auch über die Akzeptanz der Schüler. "Die Kinder sind gerne hier drin. Vormittags sind meistens Kindergartenkinder hier, nachmittags dann unsere Grundschüler". Es sei eine "Oase der Ruhe", bekräftigt auch Konrektorin Anita Häfner die Aussagen der Schulleiterin. "Die Kinder kommen hier ganz konzentriert zur Ruhe und sind sehr gerne in den neuen Räumlichkeiten", so Häfner.

Was außerdem anders ist als in vielen anderen Konzepten: der Lehrerarbeitsplatz. "Uns war es wichtig, dass auch eine Lehrkraft die Möglichkeit hat, hier in Ruhe am Computer arbeiten zu können", so Kühnemann. Ursprünglich wurde die Freigabe zur Nutzung bereits im Januar 2020 erteilt, die letzten Restarbeiten waren im April fertiggestellt. Coronabedingt werden die neuen Räumlichkeiten erst seit dem neuen Schuljahr 2020/2021 genutzt.