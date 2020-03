Bürger zeigen sich einsichtig

Jetzt teilen:

Giessen (red) Seit dem Wochenende ist die mittelhessische Polizei laut einer Pressemeldung gemeinsam mit den Ordnungsbehörden verstärkt zur Überwachung der Maßgaben aus den landesweiten Verordnungen zur Corona-Pandemie im Einsatz. Nur vereinzelt stellten die Ordnungshüter demnach Zuwiderhandlungen (etwa 40 Feststellungen) fest, die alle kommunikativ gelöst worden seien. Die Bürger haben sich laut der Beamten einsichtig gezeigt und lösten die Gruppen von mehr als fünf Personen auf.

Seit Montag sind nun aktualisierte Leitlinien in Kraft und die örtliche Polizei werde bei den Maßnahmen zu deren Einhaltung auch von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Die Kontrollen würden intensiv fortgeführt, heißt es weiter. Das maßgebliche Ziel sei es, einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems zu erhalten. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, bedürfe es der Mithilfe aller Teile der Bevölkerung.

Polizeipräsident Bernd Paul richtet sich daher an die Bürger: "Tragen Sie durch die Einhaltung der Maßnahmen dazu bei, das Infektionsrisiko für uns alle so gering wie möglich zu halten. Bleiben Sie daheim und schützen Sie damit und durch Ihr richtiges Verhalten im öffentlichen Raum Ihre Mitmenschen und sich selbst. Nehmen Sie die Regelungen zum Kontaktverbot an und halten Sie den empfohlenen Abstand zu Ihren Mitmenschen ein. Nur gemeinsam können wir alle dazu beitragen, Leben zu retten."

Die Polizei Mittelhessen weist zudem darauf hin, dass der Notruf 110 Menschen in Notsituationen vorbehalten ist. Meldungen über Personen im öffentlichen Raum und Fragen zu den geltenden Regelungen zur Coronavirus sind keine Notrufe.