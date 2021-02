Bürgerantrag online diskutieren

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Magistrat der Stadt Gießen lädt für Freitag, 12. Februar, um 18 Uhr zu einer Online-Bürgerschaftsversammlung ein. Thema ist der Bürgerantrag "Fahrradstraßen auf dem inneren Anlagenring sowie zwei Fahrradstraßen-Achsen durch die Innenstadt". Darin wird gefordert, dass auf der inneren Fahrspur des Anlagenrings eine Fahrradstraße ohne Autos angelegt werden soll, zusätzlich als Verkehrsversuch zwei Fahrradstraßen quer durch die Innenstadt. Dieser Antrag einer Gießener Bürgerin hatte auf der städtischen Online-Beteiligungsplattform www.giessen-direkt.de innerhalb von fünf Monaten die notwendige Anzahl von 836 Unterstützungen erhalten. Laut Satzung muss der Antrag ohne Verzug in der nächsten Sitzung des zuständigen Gremiums behandelt werden. Dies wird in der letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Kommunalwahl am 4. März der Fall sein

Zur Teilnahme an der Online-Bürgerversammlung ist eine formlose Anmeldung per Mail an buergerbeteiligung@giessen.de erforderlich. Von dort werden die Zugangsdaten versendet.