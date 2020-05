Bürgerhaus in Gießen kriegt Biergarten

Das Hochbeet weicht dem neuen Biergarten, der mit Glaswand und Hecke an die Parkflächen grenzen wird. Archivfoto: Schäfer

GIESSEN-RÖDGEN. Wenn alles gut geht, dann könnte die Gaststätte im Bürgerhaus in Rödgen am 1. August wieder öffnen. Der Vertrag der Stadthallen Gießen GmbH mit den neuen Pächtern Jeannette und Oliver Becker steht kurz vor dem Abschluss. Die umfangreichen Umbauarbeiten für die Gastronomie laufen bereits seit Längerem, wobei der neue und 39 Quadratmeter große Biergarten sicher einer der Höhepunkte werden dürfte. Für ihn weicht das bislang vor dem Laden befindliche Hochbeet.

Investitionsmittel

Angestoßen haben die Arbeiten die künftigen Pächter selbst, die als Betreiber der Gaststätte "Zum kühlen Grund" im Stadtteil keine Unbekannten sind. "Sie sind erfahrene Gastwirte, denen insbesondere auch die Vertreterinnen und Vertreter des Ortsbeirats Rödgen die erfolgreiche Bewirtschaftung der Bürgerhaus-Gaststätte zutrauen. Diesem Plädoyer ist der Aufsichtsrat der Stadthallen GmbH gefolgt und hat entschieden, die Investitionsmittel für die Umbaumaßnahmen bereitzustellen. Damit will der Aufsichtsrat dazu beitragen, die Angebotsstruktur im Stadtteil und wichtige Begegnungsräume für die Bürgerinnen und Bürger zu bewahren", heißt es in einem Informationspapier der Stadthallen Gießen GmbH (SHG), zu der das Bürgerhaus gehört. Die leer stehende Gaststätte habe die GmbH zuletzt dem Dorf- und Kulturverein "Lebendiges Rödgen" zur Nutzung überlassen. "Die Aktivitäten und Ideen des Vereins passen sehr gut zur Zweckbestimmung eines Bürgerhauses. Wir stehen deshalb weiterhin im Kontakt zum Verein und werden gemeinsam neue Möglichkeiten eröffnen, Räume des Bürgerhauses für Ihre Aktionen zu nutzen", heißt es in dem SHG-Papier. Die Umbauarbeiten, von denen einige bereits abgeschlossen sind, finden im Innen- und Außenbereich statt.

Zentrale Maßnahmen im Innenbereich sind der Einbau von zwei Gästetoiletten und der Abbruch eines Windfangs, durch den sich der Gastraum vergrößert. Die WCs "werden durch die Halbierung von zwei Umkleiden geschaffen (jeweils circa 6,8 Quadratmeter) Für die Bedarfe des Bürgerhauses verbleiben die restlichen Umkleideräume", heißt es in der Information der GmbH. Der bislang installierte Windfang im Eingangsbereich habe keine Funktion mehr gehabt und werde deshalb entfernt. Laut aktuellem Zeitplan sollen die Innenarbeiten bis Ende Mai abgeschlossen werden.

Beim geplanten Biergarten geht die Stadthallen GmbH davon aus, dass die Maßnahme das "gastronomische Angebot in Rödgen bereichert und das Objekt aufwertet. Die Fläche für den Biergarten beträgt circa 39 Quadratmeter und bietet eine Kapazität für etwa 30 Personen", so die SHG-Info. Er liegt unterhalb des Straßenniveaus und wird durch eine Stützmauer zu den bestehenden Parkplätzen hin abgegrenzt. "Auf die neue Stützwand wird zudem eine Glaswand aufgebaut (Gesamthöhe 2,40 m). Die Glaswand bietet eine effektive Schallreduzierung und verringert die Schall-Ausbreitung zur umgebenden Bebauung", erklärt die Stadthallen GmbH. Zwischen Glaswand und Parkfläche werde eine Hecke mit einer Höhe von etwa einem Meter gepflanzt. Sie betone die Abgrenzung zu den Stellplätzen und verhindere zudem, dass Fahrzeuge die Gäste des Biergartens blenden.

Sonnensegel

Auch bringe man Befestigungsmöglichkeiten an der Fassade an, die das Überspannen des Biergartens etwa mit einem Segel zum Schutz vor Sonne oder Regen ermöglichten. "Umfang und Beschaffenheit der Schallschutzwand basieren auf einem Schallschutzgutachten, das bereits frühzeitig im Februar erstellt wurde, um die Möglichkeit eines Biergartenbetriebs verlässlich einschätzen zu können. Das Gutachten prognostizierte für den gewünschten Biergartenbetrieb Geräuschemmissionen, die sich unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte bewegen. Zur weiteren Absicherung dieser Prognose wurde die Errichtung einer Schallschutzwand empfohlen. Glas bietet hierbei den größten schallreduzierenden Effekt", führt die städtische Gesellschaft aus. Das Schallschutzgutachten habe eine wichtige Grundlage für den Bauantrag beziehungsweise für den Betrieb des Biergartens bis 23 Uhr gebildet. "Die Baugenehmigung wurde Ende April erteilt." Die Außenarbeiten sollen Ende Mai oder Anfang Juni beginnen.

Ob es tatsächlich zu einer Wiedereröffnung am 1. August kommt, sei abhängig vom Fortschritt der Baumaßnahmen und den Vorbereitungen der neuen Pächter. "Das schließlich feststehende Eröffnungsdatum wird rechtzeitig bekannt gegeben", heißt es im SHG-Informationspapier.