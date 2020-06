Bürgermeister weist Kritik des VCD Gießen zurück

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Die Situation für Fahrradfahrer in der Stadt verändert sich zunehmend, auch durch die Einrichtung eines Schutzstreifens an der Frankfurter Straße stadteinwärts. Kritik an der Ausführung dieses Streifens übt der heimische Kreisverband des VCD. Vorstandsmitglied Patrik Jacob spricht von sicherheitsrelevanten Mängeln und moniert unter anderem, dass der Radweg durch zwei Ladezonen an den Autohäusern unterbrochen wird. Peter Neidel weist die Kritik als nicht sachgerecht zurück. "Wir stellen dem Radverkehr eine Breite von 2,50 Metern zur Verfügung, da kann von sicherheitstrelevanten Mängeln doch wohl kaum die Rede sein", erläutert der Bürgermeister.

Öffentlicher Raum

Grundsätzlich hebt der VCD hervor, dass sich in Sachen Radverkehr in Gießen etwas tue, unter anderem durch die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Goethestraße. Beim Schutzstreifen an der Frankfurter Straße spricht Jacob jedoch von einem Wermutstropfen. So hätten die Ladezonen aus seiner Sicht auf den Grundstücken der Autohäuser untergebracht werden können, die ausreichend Fläche aufwiesen. Durch das Einfädeln der Lkws würden Fahrradfahrer gefährdet, weil "die Stadt den Autolobbyisten nicht einmal zumute, 0,5 Prozent der eigenen Flächen zu nutzen statt sich kostenlos des öffentlichen Raums zu bedienen", so das Vorstandsmitglied. Als ebenfalls misslungen bezeichnet er den Bereich der Kreuzung zur Robert-Sommer-Straße. Das bestehende Problem, dass Radfahrer, die indirekt aus Kleinlinden links abbiegen, zeitgleich mit dem Autoverkehr die Engstelle in Höhe der Bushaltestelle erreichten, sei nun noch erheblich verschärft worden, da mit der neuen Verkehrsführung genau hier die linke Fahrspur ende und sich Radfahrer in den fließenden Verkehr einordnen müssten. "Der VCD fordert hier eine umgehende Entschärfung des Konflikts, indem die rechte Fahrspur in die linke übergeht. Dies ermöglicht dann auch einen durchgängigen Radweg ab dem Kreuzungsbereich", so der Club. Der Umbau der gesamten Kreuzung müsse höchste Priorität haben, um eine bequeme, sichere und schnelle Linksabbiegemöglichkeit für Radfahrer aus Richtung Kleinlinden zu schaffen. Weiterer Stein des Anstoßes ist die Abmarkierung von zwei Geradeausspuren für Autos an der Kreuzung zur Schubertstraße. Die "extrem geringe Breite von fünf Metern für zwei Spuren lässt unverantwortliche Überholmanöver auf den lediglich 100 Metern zweispurigen Verlaufs befürchten, zumal hier noch die Bushaltestelle ein zusätzlicher Konfliktpunkt ist." Leider werde der notwendige seitliche Abstand von 1, 5 Metern zu Radfahrern vermutlich allzu häufig missachtet, moniert der Verkehrsklub.

Neidel weist die Kritik zurück, auch an der Ausweisung der Ladezonen. "Die Ladezonen sind nur für kurze Zeit an wenigen Tagen in der Woche belegt. Unter Abwägung aller Interessen wurde der Kompromiss gewählt, den Autohäusern auch weiterhin das Be- und Entladen im öffentlichen Verkehrsraum zu ermöglichen. Wir hatten hier auch die Interessen der ansässigen Gewerbebetriebe zu berücksichtigen", erklärt der Bürgermeister. Er verweist zudem darauf, dass neben den Ladezonen Rad-Piktogramme markiert wurden, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu schärfen.

Kreuzung

"Der Umbau des Kreuzungsbereichs war ausdrücklich nicht Gegenstand der aktuellen Maßnahme. Die Überplanung des Knotens Robert-Sommer-Straße, inklusive der Zuführung aus Kleinlinden und dem Lückenschluss bis zur aktuell umgesetzten Maßnahme, ist für nächstes Jahr vorgesehen", widerspricht der Unionspolitiker auch der Kritik am Kreuzungsbereich Robert-Sommer-Straße. Durch bauliche Maßnahmen müsse zunächst Platz geschaffen werden für eine durchgehende Radverkehrsanlage. Aus personellen und finanziellen Gründen könnten die Planungen dafür erst im kommenden Jahr erfolgen.