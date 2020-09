Bürgerschaftliches Engagement in Gießen fördern

Digitale Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements sind ein Fokus des Programms. Foto: Jens Kalaene, dpa

GIESSEN (olz). Am Freitag ist bundesweit die "16. Woche des bürgerschaftlichen Engagements" gestartet. Auch das Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen beteiligt sich mit einem eigenen Programm. "Wir machen in diesem Jahr mehr als im letzten Jahr und bieten fünf Veranstaltungen an in einem Mix aus analog und digital", sagt Sönke Müller vom Zentrum in der Ludwigstraße 6.

Los geht es am kommenden Montag, 14. September, um 17 Uhr mit dem Online-Seminar "Wie führt man digitale Seminare durch?". Diese Kooperationsveranstaltung mit der Freiwilligenagentur Marburg richtet sich an Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die in gemeinnützigen Organisationen und Projekten arbeiten. "Durch Corona läuft vieles im ehrenamtlichen Bereich mittlerweile digital", erklärt Müller. Das Seminar wolle daher notwendiges Wissen vermitteln. Weiter geht es am 15. September um 17.30 Uhr im Freiwilligenzentrum mit der Impulsveranstaltung "Ruhestand - was nun?" Sie lotet etwa aus, in welcher Form ehrenamtliches Engagement im Ruhestand möglich ist.

Ein bereits bewährtes Format geht am 16. September wieder an den Start. Denn ab 18 Uhr haben Initiativen erneut die Möglichkeit, sich unter dem Motto "Regionale Fördermitglieder kennenlernen" mit zehn heimischen Förderern auszutauschen. "Wir wollen die Teilnehmer quasi aus beiden Richtungen zusammenbringen. Angelegt ist die Veranstaltung als eine Art Markt der Möglichkeiten", erläutert Müller. Der Abend findet im "Prototyp" in der Georg-Philipp-Gail-Straße 5 statt.

Ein analog-digitaler Mix sind Vortrag und Diskussion unter dem Motto "Wirksame Kommunikation im Klimaschutz" am Donnerstag, 17. September, um 18 Uhr im "Prototyp" mit Umweltpsychologin Dr. Stefanie Baasch. Zum Abschluss des Programms steht am 19. September ab 15 Uhr das Erzählcafé "Macht Politik Spaß?" auf der Tagesordnung. Bei der Kooperationsveranstaltung mit dem "Hessischen Kompetenzzentrum Vielfalt - WIR-Lotsen" berichten Menschen mit Migrationshintergrund von ihrem kommunalpolitischen Engagement.

Für alle Veranstaltungen der Woche, die mit Mitteln von "Gemeinsam-Aktiv. Bürgerengagement in Hessen" gefördert wird, ist eine Anmeldung im Freiwilligenzentrum nötig. Es ist erreichbar unter 0641/306-2258 oder per Mail unter freiwilligenzentrum@giessen.de.