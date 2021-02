Bürgerschaftsversammlung zum Anlagenring in Gießen

Die Antragssteller des Bürgerantrags wollen, dass auf dem Ring eine Fahrradstraße entsteht. (Archivfoto: Mosel)

GIESSEN - Klimaschutz ist und bleibt als politisches Thema brandaktuell. Ablesbar ist das nicht zuletzt an der Teilnahme an der digitalen Bürgerschaftsversammlung am vergangenen Freitag. Rund 150 Gäste – und damit das mögliche Maximum – folgten zeitweise der Veranstaltung. Ihr Thema, nämlich der Bürgerantrag „Fahrradstraßen auf dem inneren Anlagenring sowie zwei Fahrradstraßen-Achsen durch die Innenstadt“ – wurde zudem rege diskutiert. „Normalerweise hätten wir einen anderen Rahmen gewählt“, sagte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD). Da ein Treffen im Hermann-Levi-Saal wegen der Pandemie derzeit nicht möglich sei, haben „wir versucht, den bestmöglichen Rahmen zu wählen“, so die OB. Im nächsten Schritt steht der Antrag auf der Tagesordnung der kommenden Sitzungsrunde der Stadtverordneten. Sie erhalten das Protokoll der Bürgerschaftsversammlung als Hintergrund für ihre Entscheidung.

„Fahrradfahren gefährlich“

Ein Streifen auf dem Anlagenring nur für Fahrräder? Das Thema polarisiert. „Als Antragssteller bin ich unzufrieden mit der Verkehrssituation in Gießen“, erläuterte Oliver Jenschke. Er gehört zu den Initiatoren des Bürgerantrags und erklärte am Freitag die Hintergründe. Die Situation im Verkehr der Stadt sei so schlecht, dass es selbst für Autofahrer schwierig sei. „Mit dem Fahrrad steckt man fest“, betonte der Antragssteller. Darüber hinaus sei das Fahrradfahren in der Universitätsstadt, die auf Autoverkehr ausgelegt sei, gefährlich.

Und: „Der Anlagenring grenzt die Innenstadt wie eine Barriere ab.“ Jenschke plädierte dafür, den städtischen Platz künftig gerechter und besser aufzuteilen: „Unser Antrag soll allen nutzen.“ Wolle man zudem das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2035 erreichen, dann müsse gehandelt werden. Auch im Sinne der Innenstadt, deren Attraktivität durch neue Visionen und echte Ansätze gesteigert werden müsse. Als gutes Beispiel dafür, wie günstig sich ein Bereich nach dem Rückzug der Autos gestalten könne, nannte der Initiator die Plockstraße. Insgesamt wünsche er sich in der Stadt einen besseren ÖPNV, mehr Fahrräder und mehr Fußgänger, schloss Jenschke.

„Herr Jenschke hat die Verkehrssituation in Gießen sehr schlecht geredet und ich finde, auch zu Unrecht so schlecht dargestellt“, führte Bürgermeister Peter Neidel (CDU) in der allgemeinen Diskussion aus. Er fahre selbst viel Fahrrad und sei der Meinung, dass man hier nicht so schlecht aufgestellt sei und sich in den vergangenen Jahren einiges zum Positiven verändert habe. Fahrradstraßen seien ein sinnvolles Mittel in der Stadt. Die bereits eingerichteten Straßen müssten zu einem Netz ausgebaut werden. Den gestellten Antrag sehe er kritisch, weil er losgelöst von anderen Überlegungen stehe, meinte der Christdemokrat. Verbesserungen für den Radverkehr und den Anlagenring müssten in einem Gesamtzusammenhang und damit im Verkehrsentwicklungsplan geprüft werden. „Von daher möchte ich davor waren, allein den Anlagenring zu betrachten und hier einen Schnellschuss für diese Situation zu schaffen, ohne die Auswirkungen zu kennen“, betonte Neidel. Die Veränderung auf dem Anlagenring im Rahmen eines Verkehrsversuchs sah der Unionspolitiker ebenfalls eingebettet in den Verkehrsentwicklungsplan. Notwendig sei ein entsprechender Planungsvorlauf sowie eine Prüfung der Auswirkungen. „Wir haben nun mal derzeit eine Verkehrsbelastung auf dem Anlagenring, die können wir nicht wegdiskutieren. Sie wird auch nicht durch diese neue Regelung so ohne Weiteres verschwinden. Wir würden erhebliche Verkehrsprobleme provozieren“, schätzte Neidel ein.

Zahlreiche Vertreter von Parteien und Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, aus Wirtschaft, Einzelhandel, Kultur und Gesellschaft brachten sich in die Debatten ein. Sie waren auf unterschiedlichen Ebenen möglich, wobei insbesondere der Chat eifrig in Anspruch genommen wurde. „Ich finde den Vorschlag sehr interessant“, brachte sich „Mit.Bus“-Geschäftsführer Mathias Carl in die Debatte ein. Der Aspekt der Sicherheit, insbesondere der Bushaltestellen, solle jedoch noch exakter herausgearbeitet werden. Zum Abschluss widersprach Grabe-Bolz dem Bürgermeister. Der Rückbau der Unterführung in der Ostanlage und die Einführung der Ampelanlage hätten beispielhaft gezeigt, dass es bei solchen Änderungen keinesfalls zu Staus kommen müsse.