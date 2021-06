Bürgerstiftung der Sparkasse schüttet Gelder aus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die 2017 gegründete Bürgerstiftung der Sparkasse Gießen ermöglicht Privatpersonen, Geld zu stiften, Gutes zu tun und sich für unterschiedliche Bereiche persönlich zu engagieren. Seitdem kamen zahlreiche Projekte in den Genuss einer Spende. "Dank der guten Entwicklung der Stiftungsgelder, zahlreicher Zustiftungen und Spenden steht die nächste Ausschüttung an", heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse. Vereine und gemeinnützige Einrichtungen sind daher aufgerufen, sich zu bewerben und ihre Ideen vorzustellen. Der Förderantrag sollte bis zum 8. Oktober per E-Mail an buergerstiftung@sparkasse-giessen.de gestellt werden. Unterlagen und weitergehende Infos zur Antragstellung sind im Internet unter www.buergerstiftung-spk-gi.de zu finden.

Alle eingehenden Anträge werden vom Kuratorium der Bürgerstiftung unter Leitung von Dr. Nicolas Sachsenberg geprüft und dem Vorstand mit einer Empfehlung vorgelegt. Wer die Arbeit der Bürgerstiftung unterstützen möchte oder über eine eigene Stiftung nachdenkt, kann gerne den Generationenberater der Sparkasse Gießen, Marco Bender, ansprechen. Er ist telefonisch unter 0641/704-71036 oder per E-Mail an buergerstiftung@sparkasse-giessen.de erreichbar.