Bürgerstiftung erweitert Kuratorium

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Kuratoriumsmitglieder der Bürgerstiftung Mittelhessen begrüßen drei neue Mitglieder in ihrem Kreis: Seit Ende 2020 sind die Medizinerin Dr. Katja Schultheiß, Hochschulprofessorin Dr. Verena Rock und der Gießener Unternehmer Daniel Beitlich mit dabei. Horst Rieper, Vorsitzender des Kuratoriums und maßgeblich an der Auswahl der neuen Mitglieder beteiligt, erklärt: "Mein Ziel war es, Persönlichkeiten mit verschiedenen Charakteren und aus verschiedenen beruflichen Hintergründen zusammenzubringen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir so durch diese interessante Vielfalt der Menschen noch viel mehr Gutes bewirken können."

Gemeinsamkeiten haben die neuen Kuratorinnen und der neue Kurator dennoch: Sie sind überzeugte Mittelhessen und gerne sozial engagiert. Sie betonen einheitlich: "Wir freuen uns auf unsere Arbeit im Gremium und wollen uns gerne aktiv mit Rat und Tat einbringen." Erst im Oktober wurde der bewährte Vorstand um den Vorsitzenden Klaus Arnold, bestehend aus Johannes Haas, Jens Ihle und Ina Weller, bestätigt; ebenso das Kuratorium um Horst Rieper, mit seinen Mitgliedern Stefan Becker, Dr. Peter Hanker, Joachim Mohr, Dr. Jan-Eric Rempel und Frank Smajek. Zusammen mit den neuen Mitgliedern geht die Bürgerstiftung in dieser Konstellation in die nächsten fünf Jahre. Die in Gießen ansässige Stiftung fördert seit 2004 gesellschaftliche Projekte und Initiativen in Mittelhessen. Unter ihrem Dach agieren sechs Treuhandstiftungen und vier Stiftungsfonds. Die Bürgerstiftung Mittelhessen unterstützt bürgerliches Engagement und darüber hinaus zahlreiche soziale Vorhaben in der Region.