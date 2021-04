Bürgerstiftung Mittelhessen: Engagiert für die Region

Klaus Arnold übergibt den symbolischen Spendenscheck an Minke Bach vom Kinderhospizdienst. Foto: Bürgerstiftung Mittelhessen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Engagiert für unsere Region" ist das Motto der Bürgerstiftung Mittelhessen, welche in Mittelhessen bereits seit 2004 gemeinnützige Projekte unterstützt. Die Einrichtung schreibt, es gehört auch zu ihrer Aufgabe, Bürgern die Errichtung von Partnerstiftungen zu ermöglichen. So hat Dr. Ulla Türck-Frühauf im vergangenen Jahr ihre eigene Idee einer Stiftung umgesetzt und mit der Bürgerstiftung Mittelhessen den "Dr. Ulla Türck-Frühauf-Stiftungsfonds" gegründet.

Mit diesem Stiftungsfonds sollen Einrichtungen und Institutionen unterstützt werden, die Kinder behandeln und pflegen, welche an tödlich verlaufenden Krankheiten leiden. Weiterhin sollen auch die ambulante Kinderhospizarbeit und Elternvereine, die Familienangehörigen Unterkunft im Umfeld ihrer kranken Kinder ermöglichen, in den Stiftungszweck einbezogen werden, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Durch die großzügige Unterstützung der Stifterin können bereits in diesem Jahr zwei regionale Vereine in ihrem Wirken gefördert werden: Begünstigt wird mit 4000 Euro der Verein "Atemzeit" in Wölfersheim. Im Haus "Atemzeit" leben kranke, schwerstbehinderte, intensiv- und beatmungspflichtige Kinder und Jugendliche mit ihren Familien. Im Vordergrund steht die persönliche und familiäre Betreuung vor Ort in einer häuslichen Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die Familien sind hier rund um die Uhr zusammen und können sich mit professioneller Hilfe auf das Leben im eigenen Zuhause vorbereiten. Weitere 3000 Euro werden dem Deutschen Kinderhospizverein Gießen/Marburg zur Verfügung gestellt. Der Verein unterstützt Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen, deren Eltern und Geschwister. Hier geht es um die langfristige, häusliche Begleitung - ganz auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Familien abgestimmt. In beiden Institutionen werden die Mittel dafür eingesetzt, den betroffenen Kindern und ihren Familien durch Investitionen in Gesprächs- und Behandlungsräume eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Klaus Arnold, Vorsitzender der Bürgerstiftung Mittelhessen, konnte als Überbringer der Spenden die Freude erfahren und ihren Dank entgegennehmen.

Wer diese Stiftung unterstützen möchte, kann sich unter der Homepage der Bürgerstiftung Mittelhessen (www.bstmh.de) informieren oder den Vorstand per mail (info@Buergerstiftung-Mittelhessen.de) kontaktieren.