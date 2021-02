Burgheim-Schule in Rödgen "einzügig stabil"

Die Hedwig-Burgheim-Schule bleibt einzügig, legt die Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes fest. Es wird aber bauliche Veränderungen geben. Foto: Jung

GIESSEN-RÖDGEN - Für die Hedwig-Burgheim-Schule habe sich nichts verändert, berichtete Stadträtin Astrid Eibelshäuser in der Sitzung des Rödgener Ortsbeirates zur Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplans. In der Septembersitzung wurde schon über die Pläne zum Neubau des Gebäudes gesprochen und weitere Details erläutert. "Die Hedwig-Burgheim-Schule ist mittlerweile stabil einzügig", erfuhren die Rödgener Kommunalpolitiker.

So stellen sich auch die Prognosen für die Zukunft dar und die stabile Einzügigkeit bleibe - im Schulentwicklungsplan ist die Rede von fünf Jahren - bestehen. Eibelshäusers Feststellung: "Wir erwarten da keine Veränderungen". An der Grundschule besteht ein Ganztagsangebot nach dem Profil 1 in Kooperation mit der kommunalen Schülerbetreuung, das heißt, die Schule bietet an drei Tagen in der Woche ein Ganztagsangebot an. An zwei Tagen gibt es das Modell der Schülerbetreuung. Es ist möglich, dass die Kinder an fünf Tagen nachmittags an der Schule sein können. 61 Prozent aller Schülerinnen und Schüler nutzen es derzeit.

Es sei davon auszugehen, dass sich bis zum Schuljahr 2022/2023 die Schule in das Programm "Pakt in den Nachmittag" entwickelt. Dann werden an fünf Tagen in der Woche Ganztagsangebote bestehen. Dafür müssen dann etwas andere räumliche Bedingungen geschaffen werden, die dem Ortsbeirat bereits vorgestellt wurden.

Heute gehörten in die Grundschulen neben den Lehrkräften auch Sozialpädagogen, Erzieherinnen, Bibliothekskräfte und Küchenkräfte, erläuterte die Schuldezernentin. All dieses unterschiedliche Personal sei notwendig, damit Grundschulen als Ganztagsschulen funktionieren.

Dr. Bernd Neubert (FW) informierte, die Schulleitung spreche von einer guten Zusammenarbeit. Gerade in Zeiten von Corona bestünden gute Kontakte zwischen der Schule und den Eltern. Neuberts Einschätzung: Mit der Schule habe der ganze Ort einen "guten Griff gemacht". Er fragte nach, ob es von der Stadt einen Plan B gebe, wenn die Schülerzahlen in Rödgen steigen würden und die Einzügigkeit nicht mehr gewährleistet sei. Die Einzügigkeit umfasst 25 Kinder; wenn mehr eingeschult würden, müsste die Klasse geteilt werden, erklärte Eibelshäuser.

Befristete Mitarbeiter

Jährlich überprüfe die Stadt, ob die Prognosen standhalten. Wenn es Veränderungen gebe, fänden sich sicher Lösungen. Der Aussage von Neubert, "Jedem Rödgener Kind ist es gewährleistet, dass es im Stadtteil in die Schule gehen darf", stimmte die SPD-Politikerin zu.

Über den Digitalpakt werden bis 2024 Mittel für die Digitalisierung und die Wartung der Geräte eingesetzt. Im Zuge dessen sollen befristet Mitarbeiter eingestellt werden. Werner Döring (SPD) bezeichnete die Prognosen als "stabil". "Wir können im Grunde zufrieden sein", meinte er zur vorgelegten Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes und lobte auch die Arbeit der Verantwortlichen. Einstimmig nahm die Bürgervertretung die Teilfortschreibung zur Kenntnis.

Jürgen Becker (SPD) regte an, künftig bei Sperrungen im Ort den Ortsbeirat einzubeziehen, damit er Alternativen für die Umleitungsstrecken unterbreiten könne. Er bemängelte die "fehlende offizielle Information des Ortsbeirates und die unabgestimmte Information bei der aktuellen Sperrung der Lange Ortsstraße zwischen Stadtwerken Gießen und der Stadt."

Ortsvorsteherin Elke Victor (FW) berichtete von festsitzenden Bussen am ersten Tag der Umleitung, einem Montag, wodurch die Nutzer Wartezeiten von einer Stunde hinnehmen mussten. Eine ordentliche Beschilderung sei erst am Mittwoch danach aufgestellt worden. Zum Ende der Legislaturperiode dankte sie dem Gremium für die gute Zusammenarbeit.