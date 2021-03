Büropflanze gegen Bürostühle im Freiwilligenzentrum Gießen

Startklar: Alexandra Böckel und Sönke Müller bereiten den Umzug vor. Für den üppigen Ficus ist am neuen Standort kein Platz mehr. Foto: Czernek

GIESSEN - Im Freiwilligenzentrum herrscht geschäftige Betriebsamkeit: Alles muss in Kisten und Kästen verstaut werden, denn der Umzug steht an. Die Einrichtung, die seit vielen Jahren ihren Standort in der Ludwigstraße 6 hatte, wechselt in eine neue Bleibe. "Die Wohnbau hat für diese Räume Eigenbedarf angemeldet", erzählt Sönke Müller vom Leitungsteam im Gespräch mit dem Anzeiger. Zugleich betont er, dass sich das Unternehmen sehr kooperativ gezeigt und die nötige Zeit gewährt habe, um etwas Passendes zu finden. Denn die Suche habe sich als extrem schwierig erwiesen, schließlich sind geeignete Flächen zu einem bezahlbaren Mietpreis in Gießen rar.

Künftig wird das Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen im Erdgeschoss des DGB-Hauses in der Walltorstraße 17 untergebracht sein - dort, wo einst das "Café Amelie" Veranstaltungen durchführte. Der Vorteil: Der Zugang und die Räume sind barrierearm, zudem mitten in der Stadt gelegen und somit sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Hinsichtlich der Größe seien die beiden Objekte vergleichbar. Gruppen, die sich bisher im Freiwilligenzentrum trafen, könnten ihre Arbeit - sobald dies wieder möglich ist - also in der Walltorstraße nahtlos fortsetzen. Aktuell werden sämtliche Seminare digital organisiert. "Das läuft ganz gut. Aber natürlich hoffen wir, dass wir irgendwann in diesem Jahr auch wieder Präsenzveranstaltungen anbieten können", sagt Sönke Müller. Das Freiwilligenzentrum verfolgt das Ziel, freiwilliges Engagement und gute Ideen in seiner ganzen Vielfalt zu fördern.

Bis die Kisten ausgepackt und die Möbel aufgestellt werden können, wird es allerdings noch eine Weile dauern: Die neuen Räume müssen nämlich noch etwas hergerichtet werden, obendrein ist die Nutzungsänderung noch zu genehmigen. "Bis dahin deponieren wir alles in anderen Räumen des DGB-Hauses und sparen so ein bisschen Miete." Das Team sei dennoch über alle Kanäle erreichbar. Geplant ist, dass das Freiwilligenzentrum Mitte des Jahres seine Türen erneut für den Publikumsverkehr öffnen kann, ergänzt Alexandra Böckel.

Zwei Opfer müssen jedoch im Zuge des Umzugs erbracht werden: In der Ludwigstraße durfte in den großen Ladenfenstern auch das erholsame Grün nicht fehlen. Und so wuchsen zwei stattliche Pflanzen vor sich hin. Der Gummibaum und die Birkenfeige (Ficus benjamina) sollten zum einen neugierige Blicke abhalten, zum anderen eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Für diese beiden prachtvollen Exemplare ist in den neuen Räumen aber kein Platz mehr. "Wir würden sie gerne verschenken oder zum Beispiel gegen zwei Bürostühle oder Ähnliches eintauschen", sagt Sönke Müller. Interessenten können sich per E-Mail an projekte@freiwilligenzentrum-giessen.de melden.