Bus wird umgeleitet

GIESSEN - In der Zeit vom 9. bis zum 24. Oktober machen Hausanschlussarbeiten eine Vollsperrung des Alten Steinbacher Wegs nötig. Das wirkt sich unmittelbar auf die Linie 801 aus, deren Streckenverlauf üblicherweise durch diese Straße führt.

Deshalb leiten die Stadtwerke Gießen (SWG) die Linie 801 wie folgt um: Für die Dauer der hessischen Herbstferien fahren die Busse nicht bis zur Pistorstraße, sondern enden an der Haltestelle Philosophikum. Weil die Route wegen der beschriebenen Sperrung nicht über die Licher Straße und den Alten Steinbacher Weg führen kann, entfallen die Haltestellen Nahrungsberg und Ostschule. Stattdessen nimmt die Linie 801 in beiden Richtungen - analog zur Linie 802 - die Strecke durch das Schiffenberger Tal und bedient die Haltestelle Sandkauter Weg als Ersatz für die übliche Endhaltestelle Pistorstraße. Von der Station Sandkauter Weg bis zum Berliner Platz und in der Gegenrichtung vom Behördenzentrum bis zum Sandkauter Weg fahren die Busse ohne Zwischenhalt durch. Nur so können die Verkehrsplaner der SWG die deutlich längere Umleitungsstrecke kompensieren und die gewohnten Umlaufzeiten einhalten.

Informationen zum jeweils aktuellen Fahrplan gibt es unter www.rmv.de oder unter www.swg-verkehr.de/fahrplaene.