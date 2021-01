Busfahren nur mit medizinischen Masken

Jetzt teilen:

GIESSEN - Wer öffentliche Verkehrsmittel nutzen möchte, ist ab sofort verpflichtet, eine medizinische Maske zu tragen. "Die Stadtwerke Gießen werden dies auch überwachen", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Beobachtungen in den Bussen hätten bereits gezeigt, dass sich schon viele Fahrgäste auf die geänderte Verordnung der Hessischen Landesregierung vorbereitet haben und die entsprechenden Masken tragen.

Der Gesetzgeber lasse den Fahrgästen fortan die Wahl zwischen OP-Masken oder virenfilternden Masken der Standards FFP2, KN95 und N95. Um die Einhaltung der neuen Regeln sicherzustellen, sind die Stadtwerke Gießen (SWG) und ihre Nahverkehrstochter Mit.Bus verpflichtet, Kontrollen durchzuführen. Bei Zuwiderhandlung droht eine Vertragsstrafe in Höhe von 50 Euro, verbunden mit der Aufforderung, den Bus sofort zu verlassen. "Die Beförderungsbedingungen in Verbindung mit der geänderten Hessischen Corona-Verordnung sind ohne eine medizinische Maske nicht erfüllt", begründet dies Anne Müller-Kreutz, Leiterin der Abteilung Nahverkehr-Services bei den SWG.

Um den Umstieg auf das neue, schärfere Regelwerk zu erleichtern, "unterstützen die Stadtwerke Gießen kurzfristig ihre Fahrgäste", heißt es in der Mitteilung weiter. Das Prüfpersonal habe vorübergehend eine begrenzte Anzahl Masken dabei. Diese würden in Einzelfällen an Fahrgäste ausgegeben, die keine korrekte Mund-Nasen-Bedeckung tragen oder mitführen - immer verbunden mit einer Belehrung zu den aktuellen, an die Situation angepassten Bedingungen.

Dieses Verfahren solle aber nicht dazu verleiten, es ohne medizinische Maske zu versuchen. Niemand habe ein Recht auf eine solche Zuwendung. "Ist das Kontingent aufgebraucht, bleibt es bei der Belehrung der betroffenen Fahrgäste, die dann zudem den Bus verlassen müssen", unterstreicht Anne Müller-Kreutz. Auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund wolle durch eine Maskenverteilaktion Anfang der Woche am Gießener Bahnhof die Fahrgäste bei der Beschaffung der notwendigen Masken unterstützen.

Zudem versuche die SWG, das Infektionsrisiko mit weiteren Maßnahmen zu senken. "Obwohl derzeit keine Schüler unterwegs sind, fahren die Busse wie gewohnt nach dem Fahrplan an Schultagen", ergänzt Anne Müller-Kreutz. Das sollte dazu führen, dass die Fahrgastzahlen pro Fahrzeug spürbar sinken und damit mehr Abstand zu anderen Personen im Bus möglich wird.

Die Beratung in der RMV-Mobilitätszentrale steht weiterhin montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr zur Verfügung. Auch hier gilt: Eintritt nur mit medizinischer Maske. Zudem weist der SWG daraufhin, dass sich manche Frage einfach telefonisch unter 0641 708-1400 oder per E-Mail an mobizentrale@stadtwerke-giessen.de klären lasse. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.swg-verkehr.de oder www.rmv.de.