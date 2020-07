Bushaltestelle Berliner Platz in Gießen ab Montag gesperrt

Archivfoto: Mosel

Gießen (red). Die Stadtwerke Gießen (SWG) müssen die Buslinien, die über die Haltestelle Berliner Platz (Bussteig 1) in Fahrtrichtung Ludwigsplatz fahren, mit Betriebsbeginn am Montag, 27. Juli, umleiten. In Gegenrichtung ist keine Umleitung erforderlich. Grund sind Umbaumaßnahmen im Bereich der Kongresshalle und eine damit verbundene Sanierung der Haltestelle, die barrierefrei ausgebaut wird. Dies führt dazu, dass die SWG die Haltestelle voraussichtlich bis zum Frühjahr 2021 nicht anfahren können.

Umleitungen

Es ergeben sich diese Umleitungen:

Die Linien 1 und 17 fahren in Fahrtrichtung Rödgen, Am Alten Flughafen und Sophie-Scholl-Schule ab Haltestelle Johanneskirche zur Haltestelle Behördenzentrum, dann weiter über die Ostanlage, Moltkestraße und Grünberger Straße bis zur Haltestelle Wolfstraße.

Linie 2 fährt in Fahrtrichtung Eichendorffring ab der Haltestelle Marktplatz zur Haltestelle Behördenzentrum. Über die Ostanlage, die Moltkestraße und die Licher Straße gelangt sie zur Haltestelle Nahrungsberg. Betroffen ist auch die Linie GI-22 in Fahrtrichtung Fernwald. Diese fährt ab der Haltestelle Johanneskirche zur Haltestelle Behördenzentrum und folgt dem Lauf der Linie 2.

Die Linien 3 und 13 bedienen in Richtung Schwarzacker/Schlangenzahl/Dialysezentrum nach der Haltestelle Marktplatz die Haltestelle Stadttheater und fahren dann auf der Südanlage und der Bismarckstraße weiter zur Haltestelle Liebigschule.

Linie 6 verkehrt nur an Sonn- und Feiertagen und nutzt für die Zeit der Bauarbeiten in beiden Fahrtrichtungen die Haltestelle Behördenzentrum statt die Haltestelle Berliner Platz.

Linie 7 fährt in Richtung Philosophenwald ab der Haltestelle Marktplatz zur Haltestelle Behördenzentrum. Weiter geht es über die Ostanlage, Moltkestraße und Eichgärtenallee zur Haltestelle Schwanenteich.

Die Linie 9 verkehrt in Fahrtrichtung der Haltestelle Alfred-Bock-Straße über die Haltestelle Behördenzentrum, anschließend weiter über Moltkestraße, Licher Gabel sowie die Straße Nahrungsberg.

Linie 801 wird in Fahrtrichtung Ostschule wie die Linie 2 nach der Haltestelle Behördenzentrum über die Ostanlage, Moltkestraße und Licher Straße zur Haltestelle Nahrungsberg geführt.

Linie 802 fährt in Fahrtrichtung Philosophikum II ab der Haltestelle Marktplatz zur Haltestelle Behördenzentrum und weiter über Moltkestraße, Grünberger Straße und Ludwigstraße zur Haltestelle Liebigschule.

Fahrten der Linien 801 und 802 ab Wettenberg mit Ziel Endhaltestelle Berliner Platz verkehren auf dem regulären Linienweg.

Aktuelle Informationen veröffentlichen die Stadtwerke Gießen unter www.swg-verkehr.de. Der aktuelle Fahrplan ist auch über die RMV-App abrufbar. Öffnungszeiten der RMV-Mobilitätszentrale im SWG-Kundenzentrum am Marktplatz sind montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr.