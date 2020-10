Busse fahren wieder wie gewohnt

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Die Busse der Linien 1, 2, 5, 15 und 17 fahren ab morgen, 29. Oktober, mit Betriebsbeginn wieder auf ihren regulären Routen, wie die Stadtwerke Gießen mitteilen. In den letzten Wochen mussten die SWG diese Linien wegen Sanierungsarbeiten an Erdgasleitungen in der Westanlage auf Höhe Selterstor umleiten. Die Rückkehr zu den normalen Streckenführungen wirkt sich nicht nur positiv auf die Fahrzeiten aus. Auch die vorübergehend gesperrten Haltestellen Liebigstraße, Selterstor und Bahnhofstraße (Linie 2) sowie Katharinengasse (Linien 5 und 15) können wieder angefahren werden. Zudem bedient die Linie 24 wieder in beiden Richtungen die Haltestellen Oswaldsgarten, Marktplatz, Stadttheater, Johanneskirche und Liebigstraße.