BVB-Fanclub bestätigt Vorsitzenden

GIESSEN - "Das sind ja Volkskammer-Ergebnisse!", lacht der neue und alte BVB-Fanclub-Vorsitzende Horst Schäty, der bei der Jahreshauptversammlung mit 100-prozentiger Zustimmung wiedergewählt wurde. Über 50 Mitglieder waren erschienen, die mit gleichem Ergebnis Matthias Marx zum Stellvertreter wiedergewählt haben. "Ich freue mich sehr, Euch alle hier nach über 1,5 Jahren wieder begrüßen zu dürfen. Dass ihr so zahlreich erschienen seid, macht einen sehr stolz", so Schäty zur Begrüßung. Den Anfang der Jahreshauptversammlung bestimmten die Berichte des Vorsitzenden und des scheidenden Kassenwartes André Tanaskowitsch, welcher ein dickes Plus verkünden konnte. Den geschäftsführenden Vorstand komplettieren der neue Kassierer André Mattusch und Schriftführer Dieter Langsdorf. Aus den Wahlen zu den Beisitzern gingen Carsten Hofmann, Niklas Mülich, Toni Martinez-Gessa, Niko Weisenfeld und Bibiane Dünkel-Miersch hervor. Kassenprüfer wurden Timo Törner und Jörg Fischer. Unter der souveränen Versammlungsleitung von Barbara Freundorfer-Öhl nahmen die Aussprachen zu der noch stattfindenden Corona-bedingt verschobenen 25-Jahr-Feier, der Auftritt vom BVB in Gießen wie auch der Ausblick auf wieder hoffentlich stattfindende Fahrten nach Dortmund breiten Raum ein.