Campusgefühl an JLU Gießen nur ein einziges Mal

Der Platz mit der Nummer: Nach der Identitätskontrolle durfte die Studienanfängerin an der JLU ihren Prüfungsplatz einnehmen - natürlich mit Maske.

GIESSEN - Grund zum Feiern gibt es reichlich. Nicht nur den ersten Geburtstag als Studentin. Bejubeln kann die 20-Jährige auch den erfolgreichen Abschluss des Premierensemesters. Denn alle Prüfungen, bei denen die Ergebnisse bereits feststehen, hat sie bestanden. "Mir geht es ausgezeichnet", betont die junge Frau folglich mit heiterer Stimme. Zumal nach dem intensiven Lernen seit Kurzem nun echte Ferienstimmung herrscht. Angestoßen hat die "Ersti" mit der Familie zu Hause. Schließlich wohnen selbst die Großeltern nur ein Stockwerk entfernt. Zur Tante im Nachbarort ist der Kontakt ebenfalls sehr eng. "Wir passen regelmäßig auf ihre Kinder auf." Eine Fete mit Kommilitonen ist allerdings nicht geplant. Und das liegt keineswegs nur an den Kontaktbeschränkungen aufgrund der Pandemie. "Ich kenne ja noch immer kaum andere Studienanfänger", sagt sie ein wenig resigniert. Das Wintersemester hat die 20-Jährige nämlich beinahe ausschließlich allein in ihrem Zimmer vor dem Rechner verbracht. Deshalb muss sie bei der Frage nach dem schönsten Erlebnis dieser Anfangsmonate nicht lange überlegen: "Um ganz ehrlich zu sein, fand ich es ganz toll, meine Kommilitonen bei der Prüfung zu sehen."

Zwei Klausuren hat die Studentin der Justus-Liebig-Universität (JLU) in Präsenz geschrieben, mit anderen Studierenden gemeinsam in einem Hörsaal. Einer Schicksalsgenossin, mit der sie bislang nur via Bildschirm kommunizieren konnte, "bin ich dort zum ersten Mal live begegnet". Gemeinsam waren die beiden "zum ersten Mal überhaupt in unserer Unizeit auf dem Campus". Ob sich diese Situation im bevorstehenden Sommersemester grundlegend ändern wird, darf bezweifelt werden. Angesichts der seit Wochen steigenden Infektionszahlen gilt an der JLU erneut die Parole "maximal digital".

Die 20-Jährige wohnt in einer Kreisgemeinde und hat in Gießen im vergangenen Sommer ihr Abitur absolviert. Ihren Namen möchte sie nicht öffentlich machen. Zu unsicher ist sie, wie ihre Dozenten womöglich auf ihre persönlichen Schilderungen reagieren. Denn als eine von knapp 7000 Erstsemestern der JLU erzählt sie nun zum vierten Mal von ihren Erfahrungen mit dem Online-Studium.

EINMAL IM MONAT Der Anzeiger hat die Studienanfängerin während ihres ersten Semesters begleitet und einmal im Monat nachgefragt, wie sich das Studium unter Pandemiebedingungen gestaltet. Am Ende des zweiten Semesters wird die 20-Jährige noch einmal ihre Erfahrungen schildern.

Vor einigen Wochen hatte sich die junge Frau mit einer anderen Mitstudentin, mit der sie sich in der Einführungswoche anfreunden konnte, zu einem virtuellen Lernduo auf "MS-Teams" zusammengetan, um den Stoff zu pauken. "Wir haben uns bei der Klausur aber gar nicht getroffen", berichtet sie im Gespräch mit dem Anzeiger. "Wir waren auf verschiedene Hörsäle in unterschiedlichen Bereichen der JLU verteilt." Die eine im Philosophikum in der Rathenaustraße, die andere bei den Naturwissenschaften am Heinrich-Buff-Ring.

Die zwei Hochschülerinnen haben sich für "ICB" - "Intercultural Communication und Business" - entschieden. Dabei werden zwei Fremdsprachen mit Anteilen der Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsrechts verzahnt. Dieser Studiengang stellt eine Erweiterung der "Modernen Fremdsprachen, Kulturen und Wirtschaft" dar und wurde im Wintersemester zum ersten Mal angeboten. Etwa 110 junge Leute haben sich nach Informationen der Gießener Hochschule dafür eingeschrieben.

Die Klausuren in "Accounting" und "Management" haben nicht nur die "Erstis" des Studiengangs "ICB", sondern gleichzeitig auch künftige Wirtschaftswissenschaftler geschrieben. "Das waren insgesamt mehrere hundert Studenten." Und dafür wurden eben gleich mehrere Hörsäle benötigt. "Ich bin jeweils einige Tage zuvor auf den genannten Campus gefahren und habe geschaut, wo sich mein Raum befindet", schildert die 20-Jährige. Danach habe sie sich sicherer gefühlt. Vor beiden Klausuren hätten zunächst Identitätskontrollen stattgefunden. "Wir mussten unseren Studentenausweis vorzeigen." Darauf ist neben einem Foto auch die Immatrikulationsnummer vermerkt, die mit der Anmeldeliste abgeglichen wurde. "Gedrängel vor den Türen gab es nicht. Das war gut organisiert", erzählt die junge Frau. Am Eingang seien - je nach Bedarf - auch Masken verteilt worden. In der Reihenfolge des Eintreffens nahmen die Prüflinge anschließend an nummerierten Tischen Platz. Nach 60 Minuten war dann auch schon wieder alles vorbei. "Das war kein Problem, dabei die Masken aufzubehalten", versichert die Studentin.

Daneben konnte sie verschiedene andere Prüfungsformate kennenlernen. Etwa das "Take-Home-Exam", eine schriftliche Aufgabe, die nicht im Hörsaal, sondern innerhalb eines bestimmten Zeitraums in den eigenen vier Wänden bearbeitet wird. "Das war bei uns der Modulabschluss für gleich zwei Kurse." Um 13 Uhr konnte die umfangreiche Aufgabe an dem vereinbarten Tag heruntergeladen werden, für die Erledigung blieben 48 Stunden Zeit. "Wir saßen alle recht lange an der Beantwortung", sagt die 20-Jährige. Und fügt hinzu: "Länger als zuvor erwartet." Obwohl ziemlich viel Wissen abgefragt worden sei, habe ihr dieses Format gut gefallen. "Wir konnten manches nochmal nachschlagen." Genau dafür sei das "Take-Home-Exam" konzipiert. "In Wirtschaft waren die Prüfungen zwar in Präsenz, aber das ist eben nur Auswendiglernen." Ebenfalls zuhause im Arbeitszimmer wurden die von Dozenten per E-Mail verschickten "Open-Book-Klausuren" erledigt. "Das Zeitintervall war jedoch kürzer. Wir hatten nur vier Stunden Zeit."

Schon Wochen vor der Prüfungsrunde hatte die Studienanfängerin im Interview offenbart, dass sie ziemlich viel Angst davor habe, dass die Technik im entscheidenden Moment versage. Zumal es bei Seminaren im virtuellen Webex-Raum immer mal Aussetzer gab. Auch Vorlesungen "aus der Konserve" haben mitunter alle paar Minuten stillgestanden oder geruckelt. "Ich habe vorsorglich meine Eltern gebeten, daheim zu bleiben, falls tatsächlich irgendwas mit dem Internet nicht funktioniert." Dennoch habe ihr "Herz heftig gepocht", als sie die ausgearbeiteten Aufgaben hochgeladen habe. "Wenn etwas streikt und das Ergebnis nur ein paar Sekunden zu spät verschickt wird, ist man durchgefallen", verdeutlicht die 20-Jährige. "Aber es hat zum Glück alles geklappt."

Das gilt auch für die mündliche Prüfung, die sie in einem Sprachkurs absolvieren musste. Mit ihrer Dozentin hat sie sich dafür online getroffen, und die Fragen wurden direkt gestellt. "Das war wie im richtigen Leben", berichtet sie lachend. Relativ frei waren letztlich die Anforderungen für einen Grammatikkurs, aber nicht weniger anspruchsvoll. Zum einen musste das während des Semesters geführte "Web-Book" zugänglich gemacht, zum anderen mit einer Partnerin ein Quiz konzipiert werden. Abschließend sollten alle Teilnehmer noch eine Rezension zu einem selbstgewählten Buch oder Film verfassen. "Ich habe mich richtig darauf gefreut, das zu schreiben." Diese Vorgabe habe sich für sie nicht wie Arbeit, vielmehr fast wie ein Hobby angefühlt. "Überhaupt habe ich nicht gedacht, dass ich so fasziniert sein würde von Sprachen." Als Leistungskurse habe sie in der Oberstufe nämlich ein musisches sowie ein naturwissenschaftliches Fach belegt. "Jetzt freue ich mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich für meine beiden Sprachen lernen kann." Gleichzeitig sei ihr von vornherein klar gewesen, "dass ich kein Riesenfan von Wirtschaft bin". Aber so langsam freunde sie sich damit an. Immerhin hat sich die 20-Jährige für "ICB" rückgemeldet und für die Kurse des zweiten Semesters angemeldet. "Es wird im Sommer definitiv nicht weniger, sondern eher mehr." Zudem bestünden Überschneidungen mit Pflichtveranstaltungen, die sie auf später verschoben habe, obwohl diese eigentlich jetzt belegt werden sollen. "Das hat uns alle ein bisschen verwirrt, aber wir haben eine echt gute Mentorin, die uns bei Problemen weiterhilft."

Unterm Strich fällt ihr Fazit nach dem ersten Semester - trotz allem - eher positiv aus. "Es war definitiv ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig." In die Online-Angebote habe sie sich erst einmal hineinfinden müssen. Eine Herausforderung sei das Bearbeiten der Videoaufzeichnungen gewesen. "Da ist mitunter einiges zusammengekommen." Vor allem habe sie inständig gehofft, dass das Sommersemester zumindest "hybrid" ablaufe, dass ein Wechsel von virtuellen und analogen Veranstaltungen möglich wird. Die Rundschreiben des Präsidiums, die alle Studierenden regelmäßig erreichen, machen darauf zwar wenig Hoffnung, doch zum Glück werde geprüft, ob Schnell- oder Selbsttests eingesetzt werden könnten. "Bei einzelnen Veranstaltungen, die ich ausgewählt habe, steht ausdrücklich, dass sie in Präsenz stattfinden." Womöglich sei diese Information aber nicht mehr aktuell. "Ich glaube das ohnehin erst, wenn ich gemeinsam mit den Kommilitonen im Hörsaal sitze." Und noch immer wünscht sich die 20-Jährige, endlich eine Studentenparty zu erleben, die Mensa mit Studienkolleginnen zu besuchen und an einer echten Führung durch die Unibibliothek teilzunehmen. Aber immerhin: "Dadurch, dass es so wenig Kontakt zu den Kommilitonen gab, habe ich viel intensiver den Kontakt mit alten Freunden gehalten."