„Cardiac Arrest Center“ des UKGM in Gießen zertifiziert

Am „Cardiac Arrest Center" des UKGM Gießen werden circa 120 Patienten pro Jahr nach einer oder während einer noch laufenden Wiederbelebung behandelt. (Symbolfoto: dpa)

Giessen (red). Das Cardiac Arrest Center (CAC – Zentrum für Herzstillstand) am Universitätsklinikum Gießen ist erfolgreich überprüft und ausgezeichnet worden. Der Deutsche Rat für Wiederbelebung (German Resucitation Council, GRC) und die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) bestätigen somit, dass am UKGM Gießen die höchsten Qualitätsanforderungen im Rahmen der Versorgung schwerstkranker Patienten mit überlebtem plötzlichem Herzstillstand erfüllt werden. Dies wird in regelmäßigen Abständen überprüft (zertifiziert) und die Qualität durch eine sogenannte Rezertifizierung bescheinigt.

In Deutschland werden jährlich circa 15 000 Wiederbelebungen (Reanimationen) durchgeführt. Danach sind zwei Dinge für das weitere Überleben entscheidend: die Zeitdauer bis zum Beginn einer Herzdruckmassage sowie die Qualität und Spezialisierung der weiterbehandelnden Klinik. Patienten, die außerhalb von Kliniken einen Herzstillstand (engl. Cardiac arrest) erleiden, können mithilfe optimierter, überprüfbarer Standards für weiterbehandelnde Krankenhäuser nun zielsicher in sogenannte „Cardiac Arrest Center“ (CAC) zugewiesen werden. Das CAC ist eine interdisziplinäre Einrichtung. Für die optimale Versorgung der Patienten stehen im UKGM Gießen die Kliniken für Kardiologie und Angiologie, Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie sowie die Klinik für Herz-, Kinderherz- und Gefäßchirurgie mit einer umfangreichen technischen Ausstattung zur Verfügung.

Der Herzkreislaufstillstand gehört weltweit zu den häufigsten Todesursachen. Er stellt einen unmittelbar lebensbedrohlichen medizinischen Notfall dar und erfordert umgehende Wiederbelebungsmaßnahmen. Außerhalb von Krankenhäusern fällt der Laien-Reanimation durch nicht medizinisch ausgebildete Personen eine wichtige Rolle zu. Innerhalb von Krankenhäusern beeinflussen Fachkompetenz und die Ausstattung der Klinik die Überlebensrate. Die Behandlungsprozesse im UKGM Gießen sind standardisiert an die nationalen und internationalen Leitlinien angepasst und die Teams sind rund um die Uhr einsatzfähig.

„Durch die klare Festlegung von Behandlungspfaden können unsere Patienten noch zielgerichteter und schneller versorgt werden“, berichtet Prof. Christian Hamm, Direktor der Medizinischen Klinik I für Kardiologie. „Die Abstimmung von gemeinsamen Therapieplänen hat alle beteiligten Abteilungen des CAC noch näher zusammenrücken lassen“, freuen sich der Direktor für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie Prof. Dr. Michael Sander und der Direktor für Herz-, Kinderherz- und Gefäßchirurgie, Prof. Dr. Andreas Böning, über das gemeinsame Projekt.

Am CAC des UKGM Gießen werden circa 120 Patienten pro Jahr nach einer oder während einer noch laufenden Wiederbelebung behandelt. „Ein CAC alleine reicht allerdings nicht aus. Bereits vor Einlieferung in die Klinik ist jeder Einzelne gefragt. Die Behandlung kann nur gut und optimal verlaufen, wenn alle Glieder der sogenannten Rettungskette funktionieren. Muss jemand wiederbelebt werden, dann bitte unverzüglich den Rettungsdienst unter 112 rufen und eine Herzdruckmassage beginnen. Man kann hierbei nichts falsch machen“, betont Prof. Holger Nef, Stellvertretender Direktor der Medizinischen Klinik I für Kardiologie und Angiologie. Kommt der Betroffene dann noch in ein Cardiac Arrest Center (CAC), ist eine optimale Weiterversorgung gewährleistet.