CDU Gießen: Querung über Frankfurter Straße erhalten

GIESSEN (red). Die gegenwärtige Baustellensituation auf der Frankfurter Straße im Bereich des Selterstors eröffnet eine vorübergehende Verbindung beider Teile der Alicenstraße über die Frankfurter Straße hinweg. Hierdurch besteht derzeit auch für Radfahrer die Möglichkeit, die Frankfurter Straße direkt zu queren und so von der Ludwigstraße bis zur Lahnstraße abseits des viel befahrenen Anlagenrings zu gelangen.

Diese durch die Baustelle bedingte Möglichkeit greift eine Idee auf, die innerhalb der CDU vor einiger Zeit als Teil einer Verbesserung des Radwegenetzes in der Stadt diskutiert wurde. Im Rahmen des "Gießener Ideenforums" wurden die Straßen und Radwegeverbindungen der Stadt analysiert und besprochen und Möglichkeiten gesucht, trotz baulicher Einschränkungen an manchen Stellen des Straßennetzes Alternativrouten für die Radfahrer zu finden.

So strebe die CDU an, sich auf einige neu zu schaffende verbesserte Querverbindungen und Alternativstrecken zu konzentrieren, statt ideologische Debatten über Straßenabschnitte zuführen, die rein baulich keine beidseitige Radwege zulassen werden, ohne den Verkehrsfluss zu unterbrechen, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtverbandes.

Verkehrsströme

Zwar spiegele das derzeit durch die Corona-Krise spürbar verringerte Verkehrsaufkommen nicht den vollständigen Umfang der Verkehrsströme wider, zeige aber, dass hier eine Alternative zur Route entlang des Anlagenrings geschaffen werden könnte. "Es ist offensichtlich, dass baulich bedingt in diesem Bereich des Anlagenrings keine ausreichende Straßenbreite vorliegt, um durchgehende Radfahrstreifen abzumarkieren, dies aber nicht heißen darf, dass man in diesem Bereich nicht eine naheliegende Alternativroute finden muss", so der CDU-Stadtverbandsvorsitzender Klaus Peter Möller. Die derzeitige Öffnung der Querung zeige, dass diese Route eine sichere Verbindung von der Ludwigstraße über die Alicenstraße bis zur Bahnhofstraße und weiter über die Lahnstraße bis hin zur Wieseck und der Weststadt mit überschaubarem Aufwand eröffnen würde. "Eine nur wenige Meter umfassende Öffnung einer Verkehrsinsel und zu versetzende Ampel könnte eine ganze Reihe offener Fragen zur Verbesserung der Radwegeverbindungen durch die Stadt beantworten", so Klaus Peter Möller weiter.

Zudem müsse als zweiter Schritt am Ende der Alicenstraße die Verbindung zur Lahnstraße entlang der Wieseck so umgebaut werden, dass diese für Radfahrer mit vertretbarem Aufwand genutzt werden kann. Die Planungen hierfür könnte zeitnah erfolgen, die Finanzierung müsse spätestens im kommenden Haushalt abgesichert werden. Daher hat die CDU der Fraktion vorgeschlagen, sich für beide Maßnahmen in der Koalition und gegenüber dem Magistrat einzusetzen und diese in der Koalition bereits unstrittigen Punkte zu unterstützen.