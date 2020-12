CDU Gießen will keine "Luftschlösser" und "Hirngespinste"

"Bei uns geht Politik mit Herz und Verstand": Randy Uelman, Klaus Peter Möller und Kathrin Schmidt (von links) ziehen für die CDU auf den ersten drei Plätzen der Kandidatenliste in die Kommunalwahl 2021. Foto: Schäfer

GIESSEN - 75-48-48-29-19. Das ist in Kurzform das Fazit der En-bloc-Abstimmung zur Kandidatenliste des CDU-Stadtverbandes für die Kommunalwahlen im März. 75 Bewerber, 48 anwesende stimmberechtigte Parteimitglieder, 48 gültige Stimmen, 29 davon für die 75 Kandidaten in der vorgesehenen Reihenfolge. 19 CDU-Mitglieder machten dagegen von der Möglichkeit Gebrauch, bestimmte Kandidaten zu streichen. Da jedoch die Mehrheit (60,4 Prozent) für die vorgeschlagene Liste votierte, gilt diese als angenommen.

Angeführt wird die CDU vom Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzenden Klaus Peter Möller, gefolgt von Randy Uelman, seinem Vertreter im Parteivorstand, sowie Kathrin Schmidt. Die 21-Jährige studiert Wirtschaftswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität. Möllers Schlagworte zur Listenstrategie hießen: "Neue Köpfe", "bunt und vielfältig", "ein Drittel Frauen", "die Junge Union verstärkt an herausragenden Stellen". Dies bedeute wiederum, dass "Ältere zurücktreten mussten".

Die Stadt lebe nicht nur von den Kulturschaffenden, den Hochschulen und der Verwaltung, sondern insbesondere von den Einzelhändlern, betonte Klaus Peter Möller. Denen werde das Leben schwergemacht - von der Onlinekonkurrenz, von Kunden, die eher nach Wetzlar oder Frankfurt fahren, "und jetzt auch noch von der Pandemie". Zudem seien die Mieten höher, als es die Umsätze zuließen. "Die Innenstadt ist gespenstisch leer." Um die Probleme des Handels nicht noch zu vergrößern, dürfe nicht nur auf diejenigen Rücksicht genommen werden, die in der Innenstadt leben. "Wichtig ist für alle, die Innenstadt zu erreichen." Dafür dürfe auch eine Tiefgarage kein Tabu sein.

Mit Blick auf das Radwegenetz bescheinigte Möller der CDU, dieses "ständig besser ausgebaut" zu haben. SPD und Grüne hätten das in der vorherigen Legislaturperiode nicht geschafft. An vielen Punkten habe seine Partei in der Koalitionsarbeit eingegriffen. Das betreffe zum Beispiel die inneren Fahrspuren des Anlagenringes, die nicht für Radwege genutzt würden, wie von Rot-Grün favorisiert. "Statt Wunschkonzert nach Pippi Langstrumpf machen wir alles nur im Rahmen des rechtlich Möglichen." Zum Klimaziel konstatierte der Vorsitzende, dass "uns alle das viel Geld kosten wird". Daher sei das Bestreben der CDU, "Geschwindigkeit rauszunehmen". Jede anstehende Frage werde jedoch dem Klimaziel untergeordnet. "Wir sind die Partei des Ausgleichs in der Stadt. Die anderen haben das aufgegeben."

Für Randy Uelman zählen besonders Sicherheit, Ordnung und Soziales zu den Kernthemen. Er verwies auf die "SOS-Kampagne aus den vergangenen Jahren". Ganz oben auf der Agenda stehen somit für ihn: Polizeidienst, Videoüberwachung, mehr Ordnungspolizeikräfte und deren Ausstattung mit E-Bikes. Radspuren auf der einen Seite des Anlagenringes seien dagegen "von der Lebenswirklichkeit entfernte Hirngespinste", die nicht dem "Wohle unserer Bürger" dienten. Es müsse in gute Infrastruktur statt in "rot-grüne Luftschlösser" investiert werden. Auch Sozialpolitik verstehe er als Ordnungspolitik. Leistung solle sich lohnen. Und: "Ohne uns stünde unsere Stadt finanzpolitisch nicht so da. Sie sehen daraus: Bei uns geht Politik mit Herz und Verstand."

"Die Rahmenbedingungen unserer Stadt könnten besser nicht sein", ergänzte Kathrin Schmidt. "Das liegt an unserer zentralen Lage in der Mitte Deutschlands und an unseren zwei Hochschulen." Dieser Standort müsse aber noch viel stärker genutzt werden. Studienabsolventen sollten als Fachkräfte besser in Gießen gehalten werden, indem man ihnen gute Perspektiven gebe. "Auch die Schulen erfahren nicht die nötige Aufmerksamkeit." Für das Klimaziel brach Schmidt dagegen eine Lanze. "Im Rahmen unserer Möglichkeiten müssen wir uns mehr der Umwelt widmen und uns verstärkt für den Klimaschutz einsetzen."

Weitere Plätze belegen: Markus Schmidt (4), Martin Schlicksup (5), Christine Wagener (6), Thiemo Roth (7), Konstantin Pfeffer (8), Dorothé Küster (9), Heiko Schmitt (10), Hanno Kern (11), Frederik Bouffier (12), Anja Helmchen (13), Michael Oswald (14), Seval Gögülü-Ülger (15), Carsten Zörb (16), Maximilian Roth (17), Julia Sator (18), Christoph Thiel (19), Kurtulus Vural (20), Nicole Daniel (21), Torsten Ströher (22), Dominic Eser (23), Amaniel Tecleab (24), Lara Becker (25), Nabi Ibraimtzik (26), Enver Dalkilic (27), Volker Bouffier jun. (28), Bernhard Oswald (29) und Hendrik Engel (30).