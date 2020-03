Chance für mehr Miteinander

Schöne Abwechslung: ein Ausflug zum Schiffenberg. Foto: Marschner

Giessen (red). Durch das Coronavirus sind verlässlichen Systeme ins Wanken geraten. Auch die Tagesstätte für ältere Menschen mit Behinderung, deren Träger die Evangelische Behindertenseelsorge Gießen ist, steht vor besonderen Herausforderungen. Denn auch hier sind Menschen auf eine verlässliche Tagesstruktur angewiesen, wie Kornelia Marschner in einer Pressemitteilung schildert.

Seit Mitte März kommen täglich vier bis sechs Senioren in die Einrichtung, die diese Unterstützung brauchen. Sonst sind es mehr als doppelt so viele. Denn zu Hause ist keine Betreuung oder Versorgung für sie gewährleistet. So wohnt einer der Senioren in einem Ort, in dem es kein Geschäft gibt, wo er Lebensmittel kaufen könnte. Verwandte oder Angehörige, die sich darum kümmern könnten, gibt es nicht. Und sich selbst eine warme Mahlzeit zu kochen, wäre für ihn ohnehin nicht möglich.

Bei den anderen Besuchern sind es andere Gründe, die es zwingend notwendig machen, dass sie weiter zur Tagesstätte kommen. Am ersten Tag war es noch ungewohnt, dass nur wenige Besucher kommen und nicht wie sonst zwölf bis 15 Personen sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter, die den Tag mit den Senioren gestalten. Auch das Essen, das üblicherweise aus der Großküche geliefert wird, wird nun selbst zubereitet. Doch das sieht man als Chance: Frisch frittierte Pommes, Hähnchenschenkel und Salat; dazu als Nachtisch selbst zubereiteten Vanillepudding mit frischen Erdbeeren. Und auch im Programm ist man flexibel und entscheidet spontan, dass man bei frühlingshaften Temperaturen zum Spaziergang auf den Schiffenberg fährt. So hat man es bislang gut verkraften können, wenn man nicht wie gewohnt in die Stadt gehen kann, um etwas einzukaufen, auf den Markt zu gehen oder einfach nur zu bummeln.

Alle ziehen am ersten Tag beglückt nach Hause, ohne zu wissen, was in den nächsten Tagen auf sie wartet, etwas isoliert, aber nicht allein! Denn schließlich gehören die Menschen in der Tagesstätte zu den Risikogruppen. Aber davon weiß man nicht allzu viel bei den Senioren. Und die Mitarbeiter und Auszubildenden der Einrichtung versuchen, so viel Normalität wie möglich zu schaffen. Ja, man neigt sogar dazu, sich einige besonders schöne Programmpunkte zu überlegen, wie zum Beispiel ein spontan angesetztes "Frühlingsfest", mit dem man die Besucher überraschen will."Wir sehen diese schwere Zeit nicht als Krise, sondern eher als eine Chance an, besonders kreativ und mitmenschlich zu sein."