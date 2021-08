"Chaoswandern" vor der eigenen Haustür

Wo geht's lang? Der Würfel bestimmt die Richtung. Foto: Gießen Marketing GmbH

GIESSEN - Bei der Safari in Afrika auf Tuchfühlung mit Löwen gehen, beim Rafting in Neuseeland über die Wellen reiten oder beim Wandern in den Alpen das Bergpanorama genießen - das klingt nach Action und Abenteuer. "Aber für spannende Einblicke in die Welt abseits des Alltagstrotts muss man gar nicht weit reisen. Gute Outdoor-Erlebnisse warten auch vor der eigenen Haustüre", heißt es in einer Pressemitteilung der Gießen Marketing GmbH (GiMa), die daher in den nächsten Wochen einige "Mikroabenteuer" vorstellen möchte. Den Beginn macht das "Chaoswandern".

Das Schicksal entscheidet

Manchmal fällt es schwer, den richtigen Einstiegspunkt in eine Wanderung zu finden. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also warum nicht einfach mal loslaufen und sich in die Hände des Schicksals begeben? "Für das 'Chaoswandern' braucht man nur geeignetes Schuhwerk und gegebenenfalls einen Rucksack mit Getränken und Snacks. Eine Kamera oder Smartphone für einen Schnappschuss unterwegs schadet auch nicht", informiert die GiMa. Zusätzlich komme noch ein Würfel ins Spiel. Entweder sei ein Blankowürfel zu besorgen, beispielsweise im Spielwarenladen, oder es tue auch ein normaler Würfel mit Punkten oder Zahlen. "Den Blankowürfel kann man nun selbst gestalten und Richtungspfeile aufmalen oder Wörter wie 'rechts', 'links', 'geradeaus', 'rückwärts' draufschreiben. Das liegt ganz im eigenen Ermessen. Bei einem Augenwürfel können den Zahlen einfach die Aktionen zugewiesen werden."

Die "Chaoswanderer" starten direkt vor der eigenen Haustür oder legen einen anderen Startpunkt fest. Das könne in der Innenstadt sein, im Wald oder auf einem Wanderweg. Dann soll der Würfel entscheiden. An jeder Kreuzung oder Abzweigung entscheidet also das Schicksal oder der Zufall, wohin der weitere Weg führt. Genutzt werden können nur öffentlich zugängliche Strecken Auf diese Weise könnten zum Beispiel ein Stadtviertel oder ein Stadtteil "erlaufen" werden, den man vielleicht bislang noch nicht genauer in Augenschein genommen hat.

Ein "Mikroabenteuer" zu erleben, sei nicht sehr aufwendig und es werde auch keine große Ausrüstung dafür benötigt. "So kann man sich auch abends nach der Arbeit oder spontan am Wochenende zu einem Abenteuer aufmachen." Zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad. Nur das Auto sei tabu.