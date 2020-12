Charmante Mutmacherin aus Gießen verarbeitet Lockdown in Reimen

Clara Catharina Lösel. Foto: Lösel

GIESSEN - GießenDie junge Frau in dem Instagram-Video trägt zwar einen "Nirvana"-Kapuzenpulli, aber ihre Botschaft passt so gar nicht zum Depro-Rock der Grunge-Ikonen aus den 90ern. In einem achtminütigen Monolog macht Poetry-Slammerin Clara Catharina Lösel Menschen Mut und sechs Vorschläge, wie man gut durch den Lockdown kommt und seinen Mitmenschen Gutes tun kann.

Ihr spontan an zwei Abenden gereimtes Statement ist nach nicht einmal zwei Tagen bis Redaktionsschluss von rund 32 000 Menschen gesehen worden und hat durchweg positive Kommentare geerntet. "Wir sind begeistert und unglaublich stolz auf Studierende wie Dich, Danke" kommentiert die Justus-Liebig-Universität (JLU). Und Userin "Its_lea._.03" schwärmt: "Wunderbar ausgedrückt. Wahre und berührende Worte! Einer meiner neuen Lieblingstexte. In der Zeit hört man so viel über das Ganze und ist irgendwann davon genervt. Aber Dir höre ich gerne beim Reden zu, weil Du mich wirklich damit berührt hast."

Gute Ausreden und Taten

In dem so allseits gelobten Text versucht die 21 Jahre alte Lehramtsstudentin, "gegen das Gefühl, nichts machen zu können", etwas Positives zu setzen. So fordert sie ihre Zuhörer in rhythmischen Reimen auf, die mannigfaltige Gießener Gastronomie auch im Lockdown zu stützen, sei es durch Essensbestellungen, sei es durch Gutscheine. Und überhaupt: Der einst als Ausweis von Einfallslosigkeit geschmähte Gutschein sei jetzt doch die Gabe der Stunde, denn "du hast eh keine Lust, Geschenke zu kaufen, und dank Corona wenigstens eine gute Ausrede".

Doch Clara plädiert in ihrem Text nicht nur für gute Ausreden, sondern auch für gute Taten, etwa dem gestressten Paketboten ein Plätzchen zu spendieren oder Blut zu spenden. Denn: "Für Dich bleibt alles gleich, aber für irgendwen ist alles anders." Überhaupt sollten alle Menschen in diesen Tagen ihr Bestes geben, mehr gehe derzeit eben nicht. "Später wollte niemand 1933 Nazi gewesen sein oder 1989 bei der Stasi." Damit man einmal im Jahr 2050 mit Stolz auf dieses Jahr zurückblicken könne, müsse man jetzt auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und deshalb sollten die Menschen ab sofort ihre Tage im Lockdown sinnvoll nutzen, Struktur in den Alltag bringen ("jeden Tag Spazierengehen") und ihr eigenes Corona-Projekt starten. Das könne zum Beispiel der Einkauf für die alten Nachbarn sein, der Start eines eigenen Podcasts oder das Schreiben eines Buches.

Bücher schreiben würde auch Clara Lösel gerne, gesteht sie im Gespräch mit dem Anzeiger. Mehrere hundert Word-Dokumente mit Erzählungen und Fragmenten schlummern auf ihrem Computer. Veröffentlicht hat sie noch nichts, aber immerhin schon mit Mittelhessens Poetry-Slam-Ikone Lars Ruppel auf einer Bühne gestanden. Auch der Langgönser Bestseller-Autor Lars Amend ("Dieses bescheuerte Herz") hat ihr schon ein aufmunterndes Video geschickt.

Vorerst aber fährt sie dreigleisig. Neben ihren schriftstellerischen Ambitionen studiert sie an der JLU Deutsch und Spanisch auf Lehramt und hat so ganz nebenbei ein kleines Start-Up als Mental-Coach aufgezogen. Auf ihrer Webseite claracatha.de will sie jungen Menschen mehr Selbstvertrauen geben und Lernstrategien aufzeigen.

Fehlt ihr da nicht vielleicht die Lebenserfahrung? Lösel lacht: "Ich glaube, da geht es eher um Glaubwürdigkeit. Ich weiß natürlich nicht, wie 40-Jährige ticken, aber ich weiß, wie meine Generation tickt, und an die richtet sich mein Angebot." Offenbar mit Erfolg. Gleich ihr erster Kurs wurde von 25 Teilnehmern belegt.

Clara Catharina Lösel will mit allem, was sie tut, ein positives Gefühl ausstrahlen und ihren Mitmenschen Hoffnung machen, Krisen wie die leidige, nicht endende Corona-Krise durchzustehen. Und wie passt das zu "Nirvana"? Erneut ein Lachen: "Ach, der Hoodie? Der gehört eigentlich meinem Bruder. Der ist zwar jünger als ich, aber er hört eigentlich nur so altes Zeug." Sie selbst lebt auch musikalisch in der Gegenwart. Ihre aktuellen Favoriten sind Billie Eilish und die Band "AnnenMayKantereit".