Check der Bewerbungsmappe im Fokus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VOGELSBERGKREIS/GIEßEN - (red). Auf der zweitägigen Messe für Beruf und Karriere „Chance 2022“ auf dem Gießener Messegelände, An der Hessenhalle 11, ist auch die Arbeitsagentur Gießen vertreten. Am Stand B2 in Halle 1 Halle sind Ausbildung, Studium und Berufsorientierung sowie Weiterbildung und Existenzgründung die Schwerpunktthemen.

Vor Ort steht die persönliche Beratung im Vordergrund. Konkrete Ausbildung- und Arbeitsstellen sowie Weiterbildungsangebote können im Anschluss an die Beratung am Computer abgerufen werden. Begleitende Vorträge auf den Podien informieren über Fördermöglichkeiten im Rahmen der Aus- und Weiterbildung, geben einen Überblick über die digitalen Informationsmöglichkeiten der Arbeitsagentur oder zeigen im „Bewerbungsknigge“ die Do’s und Don’ts im Bewerbungsverfahren auf.

Zusätzlich zur Beratung und Information am Stand der Arbeitsagentur kann am Freitag in Halle 3 ein Check der Bewerbungsunterlagen in Anspruch genommen werden. Ganz unkompliziert ohne Anmeldung.

Ebenfalls in Halle 3 wird am Samstag die „Bewerbungsstraße“ angeboten. Ohne Anmeldung kann von allen Ausbildungsplatz- und Arbeitsuchenden ein richtiges „Rundum-sorglos-Paket“ genutzt werden. Dort kann auf Wunsch das Aussehen von einem professionellen Friseur zu Recht gemacht werden, im Anschluss werden Bewerbungsfotos von einem Fotografen erstellt und die Bewerbungsunterlagen werden von Beraten der Arbeitsagentur gecheckt.

Die Arbeitsagentur möchte die Messe nutzen, um mit Jugendlichen, Arbeitsuchenden sowie Beschäftigten und Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen. Am Stand der Arbeitsagentur stehen Berufsberater, Reha-Berater sowie Arbeitsvermittler für persönliche Gespräche rund um Berufsorientierung, Ausbildungs- und Arbeitsuche sowie Weiterbildung, Mitarbeitersuche und Fördermöglichkeiten zur Verfügung.