Check-in-System für reservierte Leseplätze an der JLU Gießen

Ohne Mund-Nase-Schutz konnte nur vor Corona in der UB geschmökert werden. Längst herrscht natürlich auch dort Maskenpflicht. Archivfoto: Möller

GIESSEN - Angesichts der anhaltenden Diskussionen um die Präsenzprüfungen weist das Präsidium der Justus-Liebig-Universität (JLU) in einer Rundmail erneut darauf hin, dass an den geplanten Klausurterminen "unter Einhaltung strengster Hygienerichtlinien" festgehalten werde. In vielen Fällen seien Klausuren - also gemeinsam in einem festgelegten Zeitraum und unter Aufsicht abgelegte schriftliche Prüfungen - der einzige Weg zum Erwerb der Qualifikationsziele. Dazu gebe es derzeit keine digitale Alternative ohne technische und datenschutzrechtliche Probleme. Das gelte insbesondere für bestimmte Studiengänge - zum Beispiel in Staatsexamensstudiengängen, aber auch in anderen Kontexten mit sehr großen Prüfungskohorten.

"Wo das nicht der Fall ist, haben viele Lehrende - teilweise mit signifikant höherem Arbeitsaufwand - eine ganze Reihe an alternativen Distanzformaten entwickelt, um ihre Studierenden zu prüfen." Am häufigsten werden so genannte "Take-Home-Tests" angeboten, bei denen eine Aufgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergeladen wird und dann zu einem definierten Zeitpunkt abzugeben ist. Landläufig wird dieses Prüfungsformat auch als "Open Book" bezeichnet, da die Nutzung von externen Hilfsmitteln nicht ausgeschlossen ist. In vielen Fächern werden auch digitale mündliche Prüfungen (per Videokonferenz), Hausarbeiten oder digitale Präsentationen eingesetzt. Dies sind Möglichkeiten, die vor allem bei kleineren Gruppen zur Verfügung stehen. Weitere Formate, die derzeit an der JLU möglich sind und auch genutzt werden, sind so genannte Selbst-Tests in Ilias oder die Erstellung eines ePortfolios.

Das Buchungssystem für die Leseplätze der Unibibliothek (UB) und der Zweigbibliothek Recht und Wirtschaft werde rege genutzt. Häufiger komme es aber dazu, dass gebuchte Plätze nicht eingenommen wurden und daher leer bleiben. Um das zu vermeiden, führen die Bibliotheken zum Montag, 15. Februar, ein Check-in-System für die Leseplätze ein. Vor der Eingangskontrolle muss dann mittels des Barcodes auf der Buchungsbestätigung eingecheckt werden. Wurden mehrere aufeinanderfolgende Zeitsegmente gebucht, muss für jeden Zeitabschnitt an der Eingangskontrolle erneut eingecheckt werden, heißt es weiter. Gebuchte Plätze, für die innerhalb einer Stunde nach Beginn des gebuchten Zeitraums nicht vor Ort eingecheckt wurde, werden automatisch wieder für die Buchung freigegeben.