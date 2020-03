Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die IHK Gießen-Friedberg steht in Sachen Corona-Soforthilfe unter den Hotline-Nummern 0641/7954-2222 und 06031/609-3333 sowie der E-Mail soforthilfe@giessen-friedberg.ihk.de den Unternehmen beratend zur Seite. Die entsprechenden Anträge sind unter www.rpkshe.de/Coronahilfe beim Regierungspräsidium in Kassel einzureichen. Liquidität ist für Unternehmen gerade in der Corona-Krise überlebenswichtig. Die hessischen Industrie- und Handelskammern haben daher eine Corona-Checkliste veröffentlicht, die wichtige Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität aufzeigt.

Die Checkliste gibt Hilfestellung, woran Unternehmerinnen und Unternehmer in diesen schwierigen Zeiten denken sollten. Sie enthält unter anderem Hinweise zur Beantragung der Corona-Soforthilfe und von Kurzarbeitergeld sowie zu finanziellen Förderprogrammen und Bürgschaften (der Link dazu: www.giessen-friedberg.ihk.de, Dokumenten-Nummer: 4747128).

Als Industrie- und Handelskammer unterstützen wir, wo wir können, und beantworten unzählige Hilferufe, informieren ständig aktuell auf unseren Webseiten. Die Corona-Checkliste zur Sicherung der Liquidität bietet eine praxisgerechte Unterstützung und bringt Struktur in die zum Teil unübersichtliche Lage, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.