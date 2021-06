Chefarztwechsel auf der Gyn-Station des Jokba in Gießen

Kosai Eskef

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der Gynäkologie und Geburtshilfe des St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung (Jokba) gibt es in der Leitung einen geplanten personellen Wechsel: Dr. med. Kosai Eskef wird zum 1.Juli neuer Chefarzt. Er folgt Dr. Peter Gilbert nach, der sich zum 31. August in den Ruhestand verabschiedet. Auch wenn Gilbert zu dem Zeitpunkt seine Funktion als Chefarzt beendet, bleibt er dem Krankenhaus als Kooperationspartner und Konsiliararzt jedoch noch erhalten.

Kosai Eskef war im Anschluss an seine Facharztausbildung seit 2010 als Oberarzt und schließlich als Leitender Oberarzt am UKGM Gießen tätig und ist daher in der Region gut bekannt und etabliert. Während seiner Tätigkeit an der Universitätsfrauenklinik hat sich Eskef eine umfangreiche Expertise auf dem gesamten Gebiet der operativen Gynäkologie und der Geburtshilfe erworben. Er besitzt zudem die Zusatzqualifikation in der Speziellen Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Seine Schwerpunkte liegen in der Urogynäkologie, der minimalinvasiven gynäkologischen Chirurgie, der Mammachirurgie und der Geburtshilfe.

Geschäftsführer Andreas Leipert betont: "Herr Dr. Kosai Eskef tritt als Chefarzt in eine qualitativ und nach Patientenzahlen sehr gut aufgestellte Abteilung ein. Sein Vorgänger, Herr Dr. Gilbert, hat in den Jahren ab 2006 eine ausgezeichnete Aufbauarbeit geleistet, die operativen Schwerpunkte der Urogynäkologie und Mammachirurgie auf hohem fachlichen Niveau etabliert und er hinterlässt seinem Nachfolger ein renommiertes und sehr gut bestelltes Haus."

Der gute Zuspruch, den Peter Gilbert und seine Abteilung in der Bevölkerung erfahren, zeige sich in den seit Jahren hohen Patientenzahlen und nicht zuletzt in den jährlich über 1400 Entbindungen, die die Abteilung vorweisen kann. Damit gehört das St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung zu einer der großen Geburtskliniken in Hessen. "Wir sind Dr. Peter Gilbert sehr dankbar für all das, was er in den vergangenen 15 Jahren aufgebaut und geleistet hat, und freuen uns, dass er unserem Haus auch künftig als Kooperationspartner und Konsiliararzt erhalten bleibt", bilanziert Herr Leipert. Der zukünftige Chefarzt Eskef erklärt, was ihn an seiner neuen Aufgabe reizt: "Menschlichkeit, Tradition und eine familiäre Umgebung werden im St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung großgeschrieben. Diese Atmosphäre möchte ich neben meiner breiten medizinischen Erfahrung in der Gynäkologie und Geburtshilfe bei der Behandlung der mir anvertrauten Patientinnen einbringen. Mir liegt am Herzen, dass sie sich bei uns wohlfühlen." Zudem sei Kosai Eskef eine gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Fachärzten in der Region und mit den umliegenden Krankenhäusern sehr wichtig. Foto: Jokba