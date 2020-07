Chemikerin gehört nun zurLeopoldina

Stefanie Dehnen

MARBURG (red). Prof. Stefanie Dehnen vom Fachbereich Chemie der Philipps-Universität Marburg (PUM) wurde in Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Leistungen und ihrer Persönlichkeit als Mitglied in die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, gewählt. Ihre Fachexpertise wird Dehnen in die Sektion Chemie einbringen, teilt die Hochschule mit.

Die 1652 gegründete Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina ist mit ihren rund 1600 Mitgliedern aus nahezu allen Wissenschaftsbereichen eine klassische Gelehrtengesellschaft. Sie wurde 2008 zur Nationalen Akademie der Wissenschaften Deutschlands ernannt. In dieser Funktion hat sie zwei Aufgaben: die Vertretung der deutschen Wissenschaft im Ausland sowie die Beratung von Politik und Öffentlichkeit. Jedes Mitglied gehört einer ihr oder ihm fachlich nahestehenden Sektion an. Die Leopoldina hat derzeit 27 Sektionen.

Seit 2006 ist Dehnen Professorin für Anorganische Chemie an der Philipps-Universität Marburg. Sie wurde 2016 zeitgleich als Ordentliches Mitglied in zwei regionale wissenschaftliche Akademien aufgenommen (Göttingen und Mainz) und ist seit 2019 zudem Full Member der European Academy of Sciences (EurASc). Foto: PUM/Mogk