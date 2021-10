Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Sieben Mal Spannung, vielfältige Informationen und ungewohnte Blickwinkel auf Gießen verspricht das Stadtführungsprogramm der Tourist-Information im Oktober. Los geht es mit der Führung „Little America in Gießen“ am heutigen Samstag ab 11 Uhr. Petra Bröckmann wird darüber erzählen, wie die amerikanischen Soldaten und ihre Familien mitten in Hessen ihren Lebensstil weiterführten und welche Auswirkungen das auch auf die Gießener Bevölkerung hatte. Die rund anderthalbstündige Führung durch das ehemalige US-Depot kostet acht Euro. Tags darauf, am Sonntag, 3. Oktober, widmet sich Dagmar Klein der „Street Art in Gießen – Wandmalerei zwischen Traum und Realität“. Geboten wird Stadtgeschichte und Kunstbetrachtung, vereint in einer spannenden Führung, die um 11 Uhr beginnt und neun Euro kostet.

Ein Spaziergang der ungewöhnlichen Art durch das Gießener Klinikviertel ist die Kostümführung „1913: Chloroform und Cocain. Liebigs Erben.“ Das eingespielte Team Dr. Jutta Failing und Peter Meilinger erinnert in szenischen Dialogen an historische Orte, wegweisende Persönlichkeiten sowie an den Kampf gegen Krankheiten und Seuchen. Die Führung startet am Sonntag, 10. Oktober, um 11 Uhr und kostet 23 Euro. Am 16. Oktober um 15 Uhr geht es um „Revolution in Gießen“. Das berühmte Georg Büchner Zitat „Friede den Hütten, Krieg den Palästen“ bildet das Motto der Stadtführung rund um den Gießener Studenten und Bühnenautor des Woyzeck. Schauspieler Rainer Hustedt begibt sich auf eine Reise auf Büchners Spuren und in das Gießen der Jahre 1833/34. Tickets sind für acht Euro in der Tourist-Information erhältlich.

Ein beliebter Klassiker unter den Stadtführungen ist der „Gießen historisch“-Spaziergang, der am 17. Oktober ab 14 Uhr mit Peter Eschke stattfindet. Das Ticket für die rund anderthalbstündige Führung kostet acht Euro. Eine bedeutende Gießener Persönlichkeit war der Chemiker Justus von Liebig. Eberhard Theophel zeigt bei einer „Experimentalvorlesung im Liebigmuseum“ am 23. Oktober ab 15 Uhr, historische Experimente – stilecht im historischen Hörsaal Liebigs. Die Teilnahme an der rund zweistündigen Vorlesung kostet 17,10 Euro, die ermäßigte Karte gibt es für 11,60 Euro. Den Abschluss des Oktober-Programms bildet ein Rundgang auf dem Alten Friedhof. Peter Meilinger vermittelt am 31. Oktober ab 14 Uhr viel Wissenswertes über dieses bedeutsame Kulturdenkmal, das 500 Jahre Stadt- und Kulturgeschichte sichtbar macht.

Es gilt Maskenpflicht auch für vollständig geimpfte Personen, Genesene und Personen mit einem negativen Testergebnis. Gruppenbuchungen sind zu Wunschterminen wieder möglich. Die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information beraten unter E-Mail: tourist@giessen.de oder Telefon: 0641/306-1890. Alle Infos auch unter www.giessen-entdecken.de/stadtfuehrungen.