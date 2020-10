Christian Höftberger neuer Aufsichtsratsvorsitzender des UGKM Gießen und Marburg

Christian Höftberger

GIESSEN/MARBURG - (red). Der Aufsichtsrat der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH hat Dr. Christian Höftberger, Vorstand der Rhön-Klinikum AG, einstimmig zum Aufsichtsratsvorsitzenden des UKGM gewählt.

„Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. In diesen herausfordernden Zeiten steht im Vordergrund, wichtige Weichenstellungen für die Zukunft der Klinik- wie auch der Forschungs- und Lehrstandorte zu treffen. Dazu gehören die anstehenden Verhandlungen über die Weiterentwicklung der Trennungsrechnung, das weitere Engagement des Landes Hessen als Mitgesellschafter, etwa durch die Bereitstellung von Krankenhausfördermitteln und schließlich über die sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung in der Region Mittelhessen. Über allem steht für mich das gemeinsame Ziel, die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige und sichere Zukunft des UKGM zu schaffen.“

Der promovierte Jurist Höftberger ist seit dem 15. August Vorstand der Rhön-Klinikum AG und wechselte damit aus der Position des Regionalgeschäftsführers der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA für das Bundesland Hessen, die er seit 2017 innehatte. Zwischen 2014 und 2017 war Höftberger für den Asklepios Konzern in Hamburg tätig, nachdem er seit 2012 die Geschäftsführung der Asklepios Klinik Lich GmbH wahrgenommen hatte, wo er die strategische Positionierung und Neuausrichtung sowie den Ausbau stabiler Kooperations- und Zuweisernetzwerke umgesetzt hatte. Vor seinem Wechsel zu Asklepios war Höftberger von 2006 bis 2012 bei der Rhön-Klinikum AG beschäftigt, zuletzt als Kaufmännischer Geschäftsführer des Universitätsklinikums Gießen. Er hat an den Universitäten Wien und Salzburg Rechtswissenschaften studiert und wurde dort auch promoviert. Neue Mitglieder auf der Seite der Anteilseigner sind zudem: Hafid Rifi, Vorstand Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, sowie Dr. Dagmar Federwisch, Sprecherin der Geschäftsführung Nordhessen, Asklepios. Auf der Arbeitnehmerseite: Andreas Schaub, Krankenpfleger in Gießen und Mitglied des Betriebsrates. Foto: UKGM