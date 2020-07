Christian Langer wiedergewählt

Jetzt teilen:

Giessen (red). Gleich zwei Mitglieder des TTC Rödgen kandidierten auf der Jahreshauptversammlung in der Turnhalle für den Vereinsvorsitz. Eine erfreuliche Tatsache angesichts der Schwierigkeiten, die so mancher Verein bei der Besetzung dieser Leitungsfunktion hat. So wurde nach einer fairen Diskussion Christian Langer mit großer Mehrheit wiedergewählt.

Neben den Berichten nahmen die Ehrungen breiten Raum ein. Mit der goldenen Spielerverdienstnadel wurde Werner Döring vom Hessischen Tischtennisverband für 70 Jahre aktives Spielen ausgezeichnet. Vor genau 72 Jahren erlernte der damals achtjährige Schüler das Spiel mit dem kleinen Bällchen im Saal der elterlichen Gastwirtschaft in Oppenrod. Ebenfalls Gold gab es für den langjährigen TT-Kreiswart und aktiven Spieler Jürgen Adams, der sich als TT-Funktionär und Spieler in 50 Jahren bleibende Verdienste um den TT-Sport in Mittelhessen erworben hat. André Schöppe, Kevin Theiß und Rafael Mathias Romero Gutierrez erhielten die Spielerverdienstnadel des HTTV in Silber.

In sportlicher Hinsicht war der souverän erspielte Meistertitel der ersten Mannschaft in der Bezirksklasse und Aufstieg in die Bezirksliga das herausragende Ereignis im Vereinsjahr. Die beiden anderen Herrenmannschaften taten ihr Bestes. Alexander Möll verdiente sich ein Sonderlob des ersten Vorsitzenden für sein Erreichen des VR-Cup-Finales 2019.

Bezüglich der Corona-Pandemie wurde ein Hygienekonzept entwickelt und dem Sportamt der Stadt eingereicht. Das ausgesetzte Training ist seitdem unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften wieder möglich. Alexander Möll und Simon Wrobel fungieren für interessierte Vereinsmitglieder als Ansprechpartner.

Kassenwartin Dr. Christine Kieselbach, Kassenprüfer Dr. Matthias Kaufmann, der Sportwart für Aktive Alexander Möll und der für die Jugend André Schöppe berichteten jeweils aus ihren Ressorts. Werner Döring und Christian Langer leiteten die Vorstandswahlen mit folgendem Ergebnis: Vorsitzender Christian Langer, Stellvertreter Simon Wrobel, Kassenwartin Dr. Christine Kieselbach. Für den nach vielen Jahren nicht mehr als Schriftführer kandidierenden Markus Bonin wurde Gerd Wilhelm gewählt. Sportwart für Aktive ist Alexander Möll, für die Jugend-Gesamtleitung Nils Keune. Kassenprüfer und Beisitzer sind Dr. Matthias Kaufmann, Reinhard Rau, André Schöppe, Kevin Theiß und Rafael Mathias Romero Gutierrez.