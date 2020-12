Christmette aus Gießen nach Hessen und in die Welt

Aus Gießen nach Hessen und in die Welt: Aus der Bonifatiuskirche wird der Weihnachtsgottesdienst übertragen. Foto: Scholz

GIESSEN - Gießen. "Das ist eine prima Chance, vielen Menschen die Teilnahme an unserer Christmette zu ermöglichen", sagt der Katholische Dekan Hans-Joachim Wahl. An Heiligabend wird die Christmette in der Gießener Bonifatiuskirche von 22.15 bis 23.15 Uhr live auf hr2-kultur übertragen. "In der Kirche selbst dürfen Corona-bedingt nur 50 Personen anwesend sein, aber Tausende können nun den Gottesdienst am Radio oder im Internet verfolgen", freut sich der Dekan.

So hat Hans-Joachim Wahl sich sofort gemeldet, als die Rundfunkbeauftragte des Bistums Mainz nachgefragt hat, wer bereit sei, seinen Gottesdienst live übertragen zu lassen. "Wir haben das früher schon hin und wieder mal an Ostern oder Weihnachten gemacht, aber gerade in diesem Jahr kommt einer Liveübertragung noch viel mehr Bedeutung zu", unterstreicht er. Die Plätze vor Ort seien für diese Messe bereits seit einiger Zeit vergeben.

Da man über professionelle Musiker und mit Michael Gilles über einen erfahrenen Regionalkantor verfüge, der die musikalische Leitung innehabe, sei man für die Aufnahme gut gerüstet. Wichtig sei allerdings, dass man sich ganz genau an die Zeitvorgabe von einer Stunde halte und dass während des Gottesdienstes keine Pausen entstehen würden. "Das macht bei einer Liveübertragung keinen guten Eindruck", weiß der Dekan aus Erfahrung. Die Geräte seien bereits alle aufgebaut.

Den Gottesdienst wird Hans-Joachim Wahl selbst leiten und auch die Predigt halten. Für musikalische Untermalung sollen neben Nicolo Sokoli an der Orgel ein Gesangsquartett sowie ein kleines Instrumentalensemble sorgen. Für ausreichend Abstand sei selbstverständlich gesorgt.

Gespielt werden nach Auskunft des Dekans Teile aus der eher unbekannten Pastoral-Messe in D-Dur (Köchelverzeichnis 140) von Mozart. "Es handelt sich hierbei um ein Werk, das auch mit kleinem Orchester ohne Bläser zu spielen ist", erklärt Wahl.

Damit die Zuhörer(innen) zuhause am Radio mitsingen können, stehen auch bekannte Weihnachtslieder, wie "Lobt Gott, Ihr Christen all zugleich" oder "Es ist ein Ros' entsprungen" auf dem Programm. Zum Abschluss werde traditionell "Stille Nacht, Heilige Nacht" gespielt.

"Es ist sehr schade, dass der Gemeindegesang in diesem Jahr aufgrund von Corona komplett untersagt ist", bedauert Hans-Joachim Wahl. "Wir hoffen dennoch, dass wir einen besonderen Gottesdienst erleben werden."