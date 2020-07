Christopher Rinn neu an Spitze der Kreishandwerkerschaft Gießen

Andreas Römer (l.) erhält von Kay-Achim Becker die silberne Ehrennadel. (Fotos: Ewert)

GIESSEN - Natürlich ist auch das Handwerk als wichtiger Teil der Wirtschaft von Corona betroffen. Das ging aus dem Bericht des Kreishandwerksmeister Kay-Achim Becker (Beuern) hervor, den der 47-jährige Maurermeister und Diplom-Ingenieur und Obermeister der Bau-Innung Gießen im Rahmen der Obermeisterversammlung der Kreishandwerkerschaft (KH) Gießen im Kleinlindener Bürgerhaus erstattete.

In kürzester Zeit sei Corona auch für das Handwerk zu einem belastenden Thema geworden, führte Kreishandhandwerksmeister Becker aus. Gleichzeitig lobte er die KH mit ihren insgesamt 32 Mitarbeitern unter der Leitung des Hauptgeschäftsführers Björn Hendrischke und seines Stellvertreters Uwe Bock. Die KH Gießen betreut 21 Innungen mit insgesamt rund 1000 Handwerksbetrieben.

Einbruch „wie nie zuvor“

Nachdem laut Becker die Handwerker ihre „Auftragsüberhänge“ abgearbeitet haben und somit die Monate der Corona-Krise überbrücken konnten, brächen die konjunkturellen Erwartungen für 2020 ein „wie nie zuvor“. Zwei von drei Handwerksbetrieben erwarteten für das Sommerquartal eine verschlechterte Geschäftslage. Nahezu jeder dritte Betrieb geht sogar von einer sinkenden Beschäftigungszahl aus, was im Vorjahresvergleichszeitraum nur bei jedem 20. Handwerksbetrieb der Fall war. „Wir Handwerker sind aber von Grund auf Optimisten“, so Becker.

Abgesagt werden musste die Großveranstaltung des heimischen Handwerks „Meet & Greet" im Kinopolis Gießen, die für den 26. Oktober geplant war und nun auf den Tag genau um ein Jahr verschoben wird. Als erfreulich stufte der Kreishandwerksmeister die „Rückvermeisterung“ in zwölf Gewerken ein, in denen nun wieder die 2004 abgeschaffte Meisterpflicht eingeführt wurde.

Mit dem Bäcker- und Konditormeister Walter Kwartnik (Kesselbach) ist ein verdienstvoller Handwerksfunktionär aus dem Vorstand der KH ausgeschieden. Diesem Gremium gehörte er seit dem Jahr 2000 an und stand von 2006 bis 2019 als Kreishandwerksmeister an dessen Spitze. Dann übernahm er unter seinem Nachfolger Kay-Achim Becker nochmals das Amt des stellvertretenden Kreishandwerksmeisters. Aus diesem ist Kwartnik, der aus gesundheitlichen Gründen seinen Betrieb hat aufgeben müssen, ausgeschieden. Zu seinem Nachfolger wählte die Obermeisterversammlung den Heuchelheimer Zimmermeister und Obermeister der Zimmererinnung Gießen, Christopher Rinn. Des Weiteren wurde der Gießener Bäckermeister Bernd Braun in den siebenköpfigen Vorstand der KH Gießen gewählt. Das Leitungsgremium besteht damit aus dem Kreishandwerksmeister Kay-Achim Becker (Beuern), seinen beiden Stellvertretern Hartmut Gall (Langd) und Christopher Rinn (Heuchelheim) sowie den vier weiteren Vorstandsmitgliedern Sascha Reitz (Gießen), Reiner Hühne (Gießen), Carsten Müller (Lich) und Bernd Braun (Gießen).

Der Kreishandwerksmeister zeichnete den Tischlermeister Andreas Römer (Beuern) mit der silbernen Ehrennadel der Arbeitsgemeinschaft der Kreishandwerkerschaften aus. Römer gehört seit 1997 dem Vorstand der Tischlerinnung Gießen an und ist deren Obermeister seit 2003. Zudem war er zwischen 2006 und 2018 Mitglied des Vorstandes der Kreishandwerkerschaft Gießen.

Und schließlich verabschiedete sich Dr. Sandra Scheuermann von den anwesenden Obermeistern. Sie stand seit 2013 als Rechtsanwältin/Justiziarin – und seit 2014 als Datenschutzbeauftragte – in Diensten der KH Gießen. Sie übernimmt ein Richteramt im Landgerichtsbezirk Gießen.

Finanziell solide aufgestellt

Die KH Gießen verfügt laut Becker über drei Juristen, die sich um die Belange der Mitgliedsbetriebe und deren Beschäftigten kümmern. Die KH Gießen steht in der Summe ihrer Haushalte ausgeglichen bei rund 2,2 Millionen Euro auf einer soliden finanziellen Basis.