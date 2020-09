"Clean up-Initiative": Für ein Gießen ohne Kippen

Mit Müllsack, Zange und Gummihandschuhen machten sich die Teilnehmer ans Werk. Foto: Leyendecker

GIESSEN. Wenn aus einem einzelnen Projekt eine ganze Kampagne wird, dann haben die Initiatoren wohl den Nerv der Zeit getroffen. So kamen am Samstag in der Mittagszeit rund 100 Leute am Berliner Platz zusammen, um Teil der "Clean Up-Initiative Gießen" zu werden. Diese ist zwar erst kürzlich gegründet, das Konzept jedoch bereits gut bekannt. Schon vor zwei Monaten zog die Gruppe ihre Runden an den Lahnwiesen, machte aber auch Station an mehreren Orten in der Stadt. Die Resonanz war überwältigend, selbst die Organisatoren waren überrascht: "Ich war damals sprachlos und bin es heute immer noch, wenn ich daran denke, was hier auf die Beine gestellt wird", meint Jan Besel, Mitorganisator der Initiative. Die 36 Säcke voller Müll waren für Besel und die anderen Organisatoren damals ein klares Zeichen, dass in der Stadt das Thema Müll falsch angegangen wird. "Besonders ist uns damals aufgefallen, dass es extrem viele Zigarettenstummel an den Lahnwiesen gab. Mal sehen, ob das heute in der Innenstadt genauso ist", meint Besel zu Beginn der neuerlichen Sammelaktion.

Aus diesem Grund hatten sich die Organisatoren etwas "Besonderes" ausgedacht: In zwei Eimern wurden ausschließlich Kippenstummeln gesammelt. In Zusammenarbeit mit einer lokalen Recyclingfirma sollen im Anschluss mobile Aschenbecher aus den Materialien entstehen. "Wir sagen vor allem den Kippenstummeln den Kampf an. Das ist uns ein wichtiges Anliegen in der Innenstadt", so Lukas Haffer, ebenfalls Mitorganisator. Mit Zangen und Mülleimern ausgestattet, zogen die Teilnehmer in mehreren Gruppen von jeweils fünf Personen durch die Stadt. So sollte das Hygienekonzept durchgesetzt werden, was "im Alltag ja inzwischen schon fast Gewohnheit ist", so Besel.

Fast noch wichtiger als die Aktion an sich ist für den Mitbegründer der Initiative, Arne Krause, die Sensibilisierung der Bevölkerung, was das Thema Nachhaltigkeit und Umweltverschmutzung angeht. "Uns ist es wichtig, dass wir hier solidarisch unterwegs sind und die Menschen für die Themen mobilisieren. Es muss nicht immer der Einwegbecher sein, wenn es dafür heute schon gute Alternativen gibt", so Krause. Ebenfalls zentrales Anliegen der Organisatoren ist die "Sache mit der Solidarität". Viele, die vielleicht gerne mitgemacht hätten, sind momentan nicht in Gießen. "Ja, die Semesterferien blockieren da natürlich etwas. Viele sind in der Heimat oder im Urlaub, deswegen haben wir heute nicht so viele erreicht wie sonst", resümieren die Aktivisten am Nachmittag. Gestartet waren die Freiwilligen am Berliner Platz und zogen dann über das Neustädter Tor und vorbei am "unverpackt" Laden schließlich zu den Lahnwiesen. Am Ende sind innerhalb von rund zwei Stunden sechs große Müllsäcke vollständig gefüllt, die meisten davon, man ahnt es bereits, mit Zigarettenstummeln. An den Lahnwiesen hingegen wurde kaum etwas aufgesammelt. Hier sieht sich die Gruppe wieder bestätigt: "Es zeigen sich noch die Folgen unserer Aktion vom Juli", meint Besel lachend. Am Ende des Einsatzes sind die Initiatoren zufrieden.

"Unsere Kampagne scheint zu fruchten. Darauf können und wollen wir aufbauen. Vielleicht schaffen wir es, unsere Stadt noch sauberer zu machen. Das wäre ein echter Traum."