"Clean Up Walks": Müll aufzuräumen, ist in Gießen "normal"

An die Zangen, fertig, los: Bei den Aufräum-Spaziergängen sind weitere Unterstützer jederzeit willkommen. Foto: CUW-Initiative

GIESSEN - "Clean Up Walks" - zu deutsch: Aufräum-Spaziergänge - erfreuen sich seit geraumer Zeit immer größerer Beliebtheit. Und auch in Gießen hat sich eine Initiative zusammengefunden, die sich regelmäßig trifft und Straßen sowie Plätze der Stadt von Müll und Unrat befreit. Auch wenn die Gemeinschaft zuletzt stetig gewachsen ist, sind weitere Mitstreiter gerne gesehen. "Wir sind eine ganz neue und frische Initiative. Wir wollen, dass es Spaß macht, aufzuräumen und achtsam mit der Natur zu sein. Daher veranstalten wir regelmäßig 'Clean Up Walks'. Dabei laufen wir in einer Gruppe von Menschen eine bestimmte Route entlang und reinigen unsere geliebte Stadt und die schönsten Plätze Gießens", berichtet Kristina Ziprikow. Neben Silja Hampel und Lukas Haffer ist sie eine der Initiatorinnen. Die Idee resultierte vor allem aus den Erfahrungen mit den Lahnwiesen und dem Univorplatz. Beide seien gegenwärtig "die einzigen echten studentischen Freiräume - und wir wollen, dass diese Freiräume für alle da sind". Dazu gehöre, dass das achtlose Wegschmeißen von Müll "nicht mehr normal ist, sondern dass es normal ist, seinen Müll direkt aufzuheben, dass es normal ist, seine Kippen in einen Taschenaschenbecher zu stecken oder Glasflaschen aufgestapelt an Mülleimern zu legen und nicht auf dem Boden zu zerstören", berichtet die 23-Jährige.

Fixe Termine für die "Clean Up Walks" gibt es nicht, auf der Instagram-Seite der Initiative (www.instagram.com/cleanupwalk_giessen) können aber aktuelle Informationen aufgerufen werden. Für Interessierte, die regelmäßig teilnehmen wollen, wird auch die Aufnahme in eine WhatsApp-Gruppe angeboten. Die nächste Aktion steht bereits am morgigen Sonntag, 4. Juli, um 12 Uhr an. "Wir wollen gemeinsam in der Straße Alter Wetzlarer Weg auf Höhe von Hausnummer 59 starten. Von dort laufen wir über die Klinikstraße hinunter zu den Lahnwiesen. Vom Rugbyfeld geht es weiter in Richtung Seniorenzentrum an der Lahn", kündigt Ziprikow an. "Wir freuen uns über jeden, der mal vorbeikommen und uns unterstützen möchte. Es ist dafür keine Ausrüstung nötig, wir stellen Zangen, Müllsäcke und Handschuhe. Und gute Musik wird auch nicht fehlen."