"CleanUpWalk" zieht durch Gießen

"Wer feiern kann, kann auch aufräumen", lautete das Motto der Müllsammelaktion.

GIESSEN - "Wer feiern kann, kann auch aufräumen", lautet das Motto der Initiative "CleanUpWalk Gießen", die am Samstag durch Gießen zog. Aufgrund der Erfahrungen am Unihauptgebäude und an den Lahnwiesen hat sich die Gruppe zusammengefunden, um die Innenstadt regelmäßig von Müll zu befreien. Die Demonstration ist ihre bisher größte Aktion. "Es erwarten euch dreckige Beats und saubere Straßen", kündigten die Initiatorinnen Silja Hampel und Kristina Zirpikow an und hielten ihr Versprechen.

"Die Musik ist geil", sind sich die Unterstützer Maxi und Alex einig, die mit Müllzangen und -säcken am Parkplatz der SWG stehen, wo die Demo beginnt. Alles, was die Helferinnen und Helfer zum Aufsammeln benötigen, wird über Spenden sowie von den Sauberkeitspaten der Stadt Gießen finanziert und zur Verfügung gestellt, für den Aufbau der Technik sprechen die Organisatorinnen Tim Wilhelm einen besonderen Dank aus. Zusätzlich wird der CleanUpWalk Gießen auch von Crumpdesign, Allrad und dem Fitnessstudio Muskelkater Gießen unterstützt. Musikalische Begleitung im Techno-Stil lieferten DJs und DJanes, ab 21 Uhr wurde im "Muk" die Aftershowparty gefeiert, denn der Spruch lässt sich auch umdrehen: "Wer aufräumen kann, kann auch feiern!" "Ich freue mich, wenn es gleich endlich losgeht", sagt Elke Hampel schon ganz gespannt und betont die Offenheit der Demonstranten, deren Durchschnittsalter - anders als ihres - in den Zwanzigern liegt. "Egal welches Alter, hier ist jeder willkommen", stimmt ihr Konny Hampel zu und motiviert noch mehr Ü-Zwanziger, sich ihnen anzuschließen: "Ich wünschte, es würden noch mehr ältere Menschen kommen." Aber auch die deutlich jüngere Generation ist beim CleanUpWalk Gießen vertreten, so weiß zum Beispiel die zehnjährige Leah, dass man Müll nicht einfach auf die Straße schmeißt und sammelt fleißig mit, "weil das für unsere Zukunft gut ist".

Neben der kurzfristigen Säuberung der Gießener Innenstadt soll die Aktion aufmerksam machen und präventiv wirken, schließlich wolle man auch erreichen, dass die Bierdeckel und Zigarettenstummel in Zukunft auf direktem Weg in den Mülleimer und nicht zuerst auf der Straße landen, erklärt Kristina Zirpikow. Auch die "Ersti-Woche" will man perspektivisch regelmäßig als Anlass nehmen, um die "Neuankömmlinge" in Gießen ins Feiern zu integrieren, aber eben auch ins Aufräumen, erzählt die 23-jährige Studentin weiter. "Heute ist wunderbares Wetter", freut sie sich. "Als wäre die Welt quasi dafür, dass wir so was machen!" Mit einem Team von etwa 15 Leuten konnten die Müllsammler bei bisherigen CleanUpWalks immer 12 bis 15 Müllsäcke füllen, heute hoffen sie auf noch mehr. Besonders über Social Media Plattformen wie Instagram oder Telegram konnten einige Interessenten erreicht werden. "Grundsätzlich ist es einfach eine gute Sache, jeder der will, kann sich einbringen", findet auch Kevin Will, der schon bei vorherigen Aktionen dabei war. Besonders schön sei es auch, dass man sich hier treffen könne, was in Zeiten der Pandemie keine Selbstverständlichkeit ist. Zwischendurch werden die Techno-Beats für politische Reden unterbrochen, so ist beispielsweise auch Fridays for Future vertreten. Student Gustav wirbt in seiner Rede für mehr Aufklärungsarbeit bezogen auf den Klimawandel und kritisiert, dass diese Themen nicht in allen Fächern gelehrt werden. Schließlich sollten beispielsweise auch Lehrämtler lernen, wie sie ihren Schülern später umweltpolitische Themen näher bringen können.

"Wir sind hier, um die Musik zu hören, Müll zu sammeln", fasst Lennart Wagner zusammen und macht auch auf die lokale Bedeutung der Aktion aufmerksam, schließlich wolle man "ein Bewusstsein schaffen, dass junge Leute sich engagieren, dass wir ein schönes Gießen haben!"