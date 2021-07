Clowndoktoren feiern heute Aktionstag

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Heute feiern die Clowndoktoren ihren Aktionstag in mehreren Städten. In Gießen startet der Tag ab 12 Uhr am Kirchplatz mit Angelika Nailor (Ehrenamt Gießen e.V.). Der Verein Ehrenamt Gießen unterstützt seit 2016 „Die Clown Doktoren e.V.“ regelmäßig bei verschiedenen Aktionen in Gießen. Mit Dr. Papperlapapp, Dr. Puskekuchen und Dr. Bärbel Bär haben sich für 13 Uhr Helferinnen des Vereins angekündigt. Zuvor, gegen 12.30 Uhr, werden auch Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und der lokale Künstler Timo Erhard, der Ende Oktober im Gießener Rathaus eine vierwöchige Ausstellung zugunsten der Clowndoktoren zeigen wird, auf dem Kirchplatz vorstellig.

Für den 7. Juli sind auch einige Online-Specials geplant, unter anderem eine Ankündigung von Jens Kölker, DCD-Botschafter und hr-Moderator sowie Grußworte von Prof. Helge Braun, Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts, und dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, der die Schirmherrschaft für den Tag der Clowndoktoren übernommen hat.

Besuchsstopp, keine liebevolle Umarmung, kein gemeinsames Lachen: Die vergangenen Monate waren für Patienten, Bewohner, aber auch für die Teams in Kliniken und Pflegeheimen mit großen Einschränkungen verbunden. Die Clowndoktoren konnten sich rasch auf die kontaktlosen Bedingungen einstellen und mit Video-, Hof- und Gartenvisiten wieder Nähe und Fröhlichkeit an ihre Wirkungsstätten bringen – bis sich schließlich die Türen wieder für sie öffneten. Seit 1994 organisiert der Verein regelmäßige Humorvisiten in mittlerweile 15 Kinderkliniken, zehn Altenheimen und einem Kinderhospiz im Rhein-Main-Gebiet, in Mittelhessen sowie in Rheinland-Pfalz. Bei mehr als 2000 Visiten erreichen die 33 Clowndoktoren – allesamt professionelle Künstler – jährlich über 60 000 kranke Kinder und hunderte von Senioren. Dabei finanzieren sich die Visiten der Clowndoktoren zu 100 Prozent aus Spendenmitteln.