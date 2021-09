Club 68 Gießen vor der Auflösung

Langjährige Mitglieder wurden auf der letzten Sitzung geehrt. .Foto: Club68

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Punkt 6 war der wichtigste auf der Tagesordnung bei der Mitgliederversammlung des "Clubs 68 - Verein für Behinderte und ihre Freunde Gießen und Umgebung": "Der Vorstand des Club 68 beantragt, den Club 68 zum 31.12.2021 aufzulösen." Gründe für diesen Antrag sind die Altersstruktur des Vereins und damit verbunden das Faktum, dass kaum noch jemand bereit und in der Lage ist, aktiv mitzuarbeiten. So stimmte dann eine entsprechend qualifizierte Mehrheit der Auflösung des Vereins zu.

Zu Liquidatoren wurden die vier noch amtierenden Vorstandsmitglieder bestimmt. Für die verbleibende Zeit gibt es aber noch einiges zu regeln. So muss der VW-Bus in neue Hände übergeben und für die kleine Schwimmgruppe der Übergang in eine neue Trägerschaft geregelt werden. In der Sitzgymnastik ist wichtig, dass die Übungsleiterin auch unter Versicherungsschutz steht. Selbstverständlich müssen die finanziellen Auswirkungen abgesprochen werden.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung waren die Berichte über 2019/2020, die ohne Kritik akzeptiert und von den Prüfern abgesegnet wurden, sodass einer Entlastung des Vorstandes nichts im Wege stand.

Zu ehren waren für langjährige Vereinszugehörigkeit acht Mitglieder. Urkunden wurden übergeben an: Hilde Edler (20 Jahre), Anni Schäfer (35 Jahre), Günter Schmidt (40 Jahre), Hanni Bötz (45 Jahre) und Brigitte Hilgardt (45 Jahre). Es fehlten Dieter Placke (20 Jahre), Doris Placke (20 Jahre) und Klaus Vetter (35 Jahre). Ihnen wurden inzwischen die Urkunden nachgeschickt.