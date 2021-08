Commerzbank Gießen auf Wachstumskurs

Auf Wachstumskurs: Die Commerzbank Gießen hat ihr Geschäft im Bereich Privat- und Unternehmerkunden ausgebaut. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Die Commerzbank hat im Segment Privat- und Unternehmerkunden ihren Wachstumskurs bei Krediten und Wertpapieren fortgesetzt. Auch in der Niederlassung Gießen konnte im ersten Halbjahr 2021 das Geschäft in beiden Bereichen ausgebaut werden, geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. "Insbesondere bei Baufinanzierungen haben wir einen deutlichen Zuwachs gesehen", betont Gerhard Jung, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank Gießen. "Im Zuge der Corona-Krise hat der Wunsch nach einer eigenen Immobilie weiter zugenommen." Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres neue Baufinanzierungen in Höhe von 185 Millionen Euro in Mittel- und Nordhessen vergeben, das ist ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Ein weiterer Trend habe sich im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt. "Viele Kunden haben sich im erneuten Lockdown um ihre Geldanlage gekümmert und verstärkt in Wertpapiere investiert", so Jung. So wuchs das Depotvolumen in der Niederlassung Gießen um 17 Prozent auf 1,92 Milliarden Euro. Auch Wertpapiersparpläne, bei denen bereits mit kleinen monatlichen Summen investiert werden kann, waren weiterhin gefragt. Die Zahl der Neuabschlüsse stieg hier um 15 Prozent. "Angesichts von anhaltenden Negativzinsen und steigender Inflation gehen wir auch nicht davon aus, dass die Wertpapieranlage an Charme einbüßen wird", vermutet Jung.

Ihre Wertpapiergeschäfte wickeln Kunden dabei zunehmend digital ab. So seien bereits 62 Prozent aller An- und Verkäufe in der Niederlassung Gießen online bzw. mobil durchgeführt worden. "Insbesondere unsere Banking-App war im ersten Halbjahr so gefragt wie nie zuvor", so Jung. Die Zahl der Kunden, die Bankgeschäfte über ihr Smartphone tätigen, wuchs in der Niederlassung Gießen um 28 Prozent. Zugleich stieg die Zahl der elektronischen Postfächer um 14 Prozent.

Bei der Digitalisierung mache die Commerzbank weiter Tempo: So können Kunden in der Banking-App neben dem Kauf und Verkauf von klassischen Wertpapieren nun auch ETF-Sparpläne direkt mit dem Smartphone abschließen. Die hohe Kundenorientierung spiegele sich in der anhaltend guten Resonanz wider. Kunden seien sehr zufrieden mit der Beratung und der Banking-App.

Auf dem Weg zu einer nachhaltig profitableren Bank habe die Commerzbank weitere Meilensteine erreicht. Das Geschäftsmodell der digitalen Beratungsbank habe mit dem eingeleiteten Aufbau von Beratungscentern und der Anpassung des Filialnetzes Fahrt aufgenommen. "Auch beim Thema Nachhaltigkeit haben wir uns klar positioniert", so Jung. Als eine der ersten Banken ist die Commerzbank der "Net-Zero Banking Alliance" beigetreten. Ziel ist eine auf netto Null reduzierte CO 2 -Bilanz des gesamten Kredit- und Investmentportfolios bis spätestens 2050. Bis 2025 will die Commerzbank ihr Volumen nachhaltiger Finanzprodukte insgesamt auf 300 Milliarden Euro verdreifachen.

Auch für die Kunden spiele das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. "Die Mehrheit der Unternehmen sieht Nachhaltigkeit als das entscheidende Thema für die eigene Zukunftsfähigkeit an. Aber nur rund ein Drittel hat auch schon eine entsprechende Strategie", sagt Marcel Bischof, Niederlassungsleiter Firmenkunden in Mittel- und Nordhessen. "Wir integrieren das Thema daher als festen Bestandteil in unsere Kundengespräche und unterstützen unseren Vertrieb hierzu flächendeckend." Den deutschen Mittelstand habe die Commerzbank auch im ersten Halbjahr 2021 in einer schwierigen Phase gut unterstützen können. Das Kreditportfolio zeigte sich trotz anhaltender Corona-Pandemie stabil. In Mittel- und Nordhessen betrug das Gesamtkreditvolumen im Segment Firmenkunden im ersten Halbjahr 2021 459 Millionen Euro.

Die Kundenzufriedenheit sei auch bei den mittelständischen Unternehmen weiterhin hoch. Laut einer aktuell veröffentlichten Umfrage unter Finanzverantwortlichen von Unternehmen sei die Commerzbank unangefochtener Spitzenreiter beim Hausbankenstatus, belege eine Top-Position im Mittelstand und im Kreditgeschäft auf Platz 1. Eine kürzlich durchgeführte Kundenzufriedenheitsbefragung bestätige das Bild, freut sich Bischof.

Insgesamt betreut die Commerzbank in der Niederlassung Gießen rund 110 900 Privat- und Unternehmerkunden, davon 27 760 in Gießen und Butzbach. Zudem werden in Mittel- und Nordhessen 455 Firmenkundenverbünde mit einem Jahresumsatz ab 15 Millionen Euro betreut.

