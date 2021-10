Commerzbank Gießen blickt auf 115-jähriges Bestehen zurück

Die Commerzbank-Filiale in der Johannesstraße im Jahr 1930. Damals nennt sich die Commerzbank noch "Commerz- und Privatbank". Foto: Historisches Archiv Commerzbank

GIESSEN - Die Commerzbank Gießen blickt auf ihr 115-jähriges Bestehen zurück. "Wir sind stolz darauf, schon so lange an der Seite unserer Kunden zu stehen", sagt Niederlassungsleiter Gerhard Jung. Von Gießen aus leitet er das Geschäft mit 110 900 Privat- und Unternehmerkunden in Mittel- und Nordhessen, darunter rund 24 000 in Gießen. In Mittel- und Nordhessen werden zudem 455 größere Mittelständler betreut.

Depositenkassen eröffnet

Das Jubiläum geht zurück auf ein Vorgängerinstitut der Commerzbank, die Mitteldeutsche Creditbank. Diese übernahm 1906 das Bankhaus Aron Heichelheim in der Johannesstraße 17 in Gießen. Der Gießener Standort spielte schon damals eine wichtige Rolle im Filialnetz. Von hier aus wurden in den folgenden Jahren Depositenkassen unter anderem in Wetzlar, Marburg, Friedberg und Limburg eröffnet.

1929 übernahm die Commerzbank die Mitteldeutsche Creditbank. Während des Zweiten Weltkriegs konnte die Filiale Gießen trotz kriegsbedingter Schwierigkeiten den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Um 1945 betreute sie rund 2600 Kunden. Neben Privatkunden waren auch viele heimische Unternehmen darunter. Ein Kundenverzeichnis aus dem Jahr 1950 nennt etwa die Eierteigwarenfabrik Friedrich Grieb GmbH.

Die erfolgreiche Entwicklung der Commerzbank Gießen machte in den folgenden Jahrzehnten mehrfach Erweiterungen notwendig. 1990 etwa wurde die Kundenhalle modernisiert und vergrößert. Nach der Übernahme der Dresdner Bank durch die Commerzbank im Jahr 2009 wurden zunächst die Privatkunden in der Frankfurter Straße und die Firmenkunden in der Johannesstraße betreut. Seit 2015 betreut die Commerzbank alle Kunden am heutigen Standort der Filiale in der Frankfurter Straße.

"Wir freuen uns, unsere Gießener Kunden auch in Zukunft rund um ihre Finanzthemen zu unterstützen", sagt Gerhard Jung. "Unser Online- und Mobile-Banking wird auch in Gießen immer beliebter. Doch bei komplexen Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge oder Geldanlage suchen die Kunden nach wie vor die persönliche Beratung."