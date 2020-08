Commerzbank Gießen im ersten Halbjahr auf Wachstumskurs

Symbolfoto: Friese/Archiv

Giessen (red). Die Commerzbank steht in der Corona-Krise fest an der Seite ihrer Kunden. "Vor allem Unternehmen hatten einen hohen Beratungs- und Kreditbedarf", sagt Marcel Bischof, Leiter Mittelstandsbank der Niederlassung Mittel- und Nordhessen. Insgesamt hat die Commerzbank seit Mitte März bundesweit rund 21 000 Finanzierungsanfragen von Firmen- und Unternehmerkunden erhalten, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Mehr als die Hälfte davon betrafen KfW-Programme. "Mit rund 190 Kreditanfragen waren auch unsere Berater in Mittel- und Nordhessen stark nachgefragt", so Bischof. Bundesweit hat die Bank ein Volumen von über zehn Milliarden Euro an Finanzierungen bereitgestellt, davon rund 84 Millionen Euro in Mittel- und Nordhessen. Das Kreditbestandsvolumen wuchs in der Region im ersten Halbjahr bei Kleinunternehmen um 17 Prozent, bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 15 Millionen Euro um zwei Prozent. Darüber hinaus unterstützte die Commerzbank bislang und noch bis Ende des Jahres ihre Kunden mit Stundungen und Tilgungsaussetzungen. Bis Ende Juni wurden bundesweit mehr als 33 000 Kredite gestundet.

Neue Investitionen und die Finanzierung von Immobilienvorhaben spielten trotz Corona auch im ersten Halbjahr eine große Rolle. "Viele Kunden haben die niedrigen Zinsen genutzt und in Immobilien investiert", so Gerhard Jung, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank Gießen. "In der Niederlassung Gießen wurden Baufinanzierungen in Höhe von rund 162 Millionen Euro vergeben. Das sind 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum."

Auch in einem schwierigen Marktumfeld konnte die Commerzbank Gießen weitere Neukunden gewinnen. "Obwohl die erste Jahreshälfte 2020 von der Corona-Pandemie und ihren negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft geprägt war, haben wir unseren Wachstumskurs fortgesetzt. In den ersten sechs Monaten konnten wir netto 1110 neue Kunden gewinnen. Das sind elf Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2019", sagt Jung. "Wir betreuen jetzt in der Niederlassung Gießen rund 115.100 Privat- und Unternehmerkunden."

Einen Großteil der neuen Kunden gewann die Commerzbank über digitale Kanäle. "Das Kundenverhalten hat sich in der Corona-Krise stark verändert. Jeder dritte Kunde nutzt die digitalen Kanäle nun intensiver als vorher", so Jung. Das gelte insbesondere für das Mobile Banking: "Viele Kunden wissen jetzt, wie bequem sich alltägliche Bankgeschäfte mit dem Smartphone erledigen lassen." Deutschlandweit hat die Banking-App aktuell über 1,5 Millionen aktive Nutzer. Das sind so viele wie nie zuvor. In der Niederlassung Gießen stieg die Zahl der Nutzer seit Jahresbeginn um rund acht Prozent. Gleichzeitig baut die Commerzbank die Leistung ihrer Banking-App weiter aus: Ab sofort können Nutzer auch mobil Wertpapiere kaufen und verkaufen

Auch im Firmenkundengeschäft hat die Corona-Krise die Digitalisierung weiter vorangetrieben: "Der Bedarf nach elektronischer Zahlungsabwicklung ist eindeutig gestiegen, so beim Thema eRechnung", erläutert Bischof. Seit Anfang 2020 kooperiert die Commerzbank mit dem "E-Invoicing-Fintech crossinx". Zusammen mit dem Experten bietet sie Lösungen rund um den elektronischen Austausch von Bestell- und Rechnungsinformationen an.

Damit können Unternehmen ihre Prozesskosten um bis zu 80 Prozent im Vergleich zu klassischen papierbasierten Rechnungsabläufen senken. "Das Kundenverhalten bestätigt unsere 'Mobile First'-Strategie", sagt Jung. "Gleichzeitig haben wir gerade in der Krise gesehen, wie wichtig individuelle Beratung bei komplexen Finanzthemen ist." Auch bei der Geldanlage suchten viele Anleger angesichts der zwischenzeitlich stark gefallenen Aktienkurse die persönliche Beratung. "Viele Kunden sind unserem Rat gefolgt und haben Panikverkäufe vermieden. Oft haben Kunden die niedrigeren Kurse genutzt, um Wertpapiere zu kaufen", unterstreicht Jung. Besonders beliebt waren Wertpapiersparpläne: Ihre Anzahl stieg in der Niederlassung Gießen um zehn Prozent. "Mit dem regelmäßigen Kauf von Fonds oder börsengehandelten Indexfonds (ETFs) können Kunden ihr Vermögen trotz der Volatilität an den Aktienmärkten auf lange Sicht vermehren", erläutert Jung. "Seit Mai sind wieder deutliche Erholungstendenzen zu sehen. Mit Blick nach vorne ist mit einer schwankungsreicheren Bewegung am Markt zu rechnen - bei einer langfristig positiven Grundtendenz."

Der Privatanleger sollte in der aktuellen Situation weiter auf einen breit gestreuten Korb an Wertpapieren setzen. Aktien bleiben dabei essentiell und können durch Gold, Unternehmens- und einzelne Staatsanleihen sowie Investitionen in Immobilienfonds ergänzt werden.