"Cooler Stadtplan" verzeichnet kühle Orte in Gießen

Der Kugelbrunnen ist in der Liste der Wasserstellen aufgeführt.

GIESSEN. Eine ganz leichte Brise weht unter den schattigen Bäumen. Im Hintergrund rauscht die Fontäne, während der Asphalt des Anlagenrings echte Hitze abstrahlt. Wer an einem heißen Tag mal im Park an der Ostanlage unterwegs war, weiß, dass sich in dem Grün rund um den Teich Kühle finden lässt. Die Stadt hat jetzt eine ganze Reihe solcher Orte im neuen "Coolen Stadtplan - erfrischend anders" zusammengestellt. "Eine Alternative zum dunklen Zimmer und energiefressenden Ventilator sind an heißen Sommertagen kühle Orte in der Stadt", meint Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich. Die Karte, die Interessenten in Internet unter der Adresse www.giessen.de/Cooler-Stadtplan.de finden, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. "Interessierte können dem Umweltamt unter umweltamt@giessen.de auch weitere Vorschläge machen, die in die Karte eingearbeitet werden sollen", erklärt die Stadträtin von den Grünen.

Wasserstellen

Wer durch die Liste der bislang veröffentlichten "Coolen Orte" schaut, stößt schon bei den Wasserstellen auf einige gute Bekannte. Seit Jahren erfreut sich zum Beispiel des Wasserspiel im Schatten des mächtigen Stadtkirchenturms vor allem bei Kindern großer Beliebtheit. Dort stand allerdings auch schon manch unliebsame Erfahrung an, wenn der eine oder andere Sprössling der plötzlich ausbleibenden Fontäne nachgeblickt hat und schlagartig mit dem zurückkommenden Wasser konfrontiert war. Doch dieses eher unliebsame Überraschungsmoment des Wasserspiels hat seiner Beliebtheit bislang augenscheinlich noch keinen Abbruch getan. Nicht ganz so prominent sein dürfte dagegen die Wasserzapfstelle in der Carl-Vogt-Straße zwischen Licher Straße und Grünberger Straße. "Die aufwendige Treppen-Brunnen-Anlage (Jugendstil) gehört zu einer unter Denkmalschutz stehenden Gesamtanlage", heißt es dazu im "Coolen Stadtplan". Der Architekt Gustav Hamann habe das Objekt 1894 für die Baugenossenschaft geplant und 1927 errichtet. Ein weiteres Beispiel ist der Kugelbrunnen, der laut "Coolem Stadtplan" seit 1977 die Straßengabelung Mäusburg/Sonnenstraße markiert. "Der Standort hat historische Bedeutung. Unweit davon war eins der mittelalterlichen Stadttore", erläutern die Macher des Plans. Angelegt habe den Brunnen, bei dem Wasser aus Hohlkugeln sprudelt, die Bad Nauheimer Künstlerin Ruth Leibnitz (1928 bis 2011) im Rahmen des Baus der Fußgängerzone. "2008 wurde die Fußgängerzone saniert. Nach hitzigen Diskussionen wurde die Neubauidee verworfen. Der Brunnen erhielt nur eine neue Einfassung aus dunkelgrauem Stein mit Sitzquadern", formuliert die Beschreibung des "Coolen Ortes". Neben dieser Liste der Wasserstellen umfasst die Internetseite weitere Listen mit Parks und Gebäuden sowie von Stationen, an denen kostenloses Trinkwasser abgefüllt werden kann. Eine große Innenstadtkarte verzeichnet darüber hinaus Schwimmbäder sowie schattige Wege. Und auch bioklimatische Belastungsbereiche von mäßig bis hoch und hoch bis sehr hoch werden ausgewiesen. "Die Klimaanalyse von 2014 hatte ergeben, dass nachts zwischen Innenstadt und grünem Außenbereich, wie zum Beispiel der Wieseckaue, eine Temperaturdifferenz von bis zu neun Grad vorliegen kann", erläutert die Stadt den Hintergrund der dargestellten bioklimatischen Belastungsbereiche.

Klimaneutral bis 2035

"Wir haben als Stadt beschlossen, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden. Dennoch: Weltweit wächst der Ausstoß an Treibhausgasen, und es ist mit weiteren Hitzesommern zu rechnen", erläutert Weigel-Greilich. Der bebaute Stadtraum erhöhe die Temperatur zusätzlich, denn "die Hitze des Tages wird in Beton und Asphalt gespeichert", gibt die Stadträtin zu bedenken. Für die Gesundheit spielten nicht nur die Tageshöchstwerte eine wichtige Rolle, auch die fehlende nächtliche Abkühlung sei sehr belastend.

Auch das Wasserspiel am Kirchenplatz ist im Stadtplan zu finden.

Tagsüber könnten aber Schatten und kühles Nass auf jeden Fall Linderung verschaffen: "Der Wärmestrahlung kann man zum Beispiel unter schattigen Bäumen entkommen", beschreibt die Stadt Hintergründe des "Coolen Stadtplans". Das Baden oder der Aufenthalt in kühlen Gebäuden wie Kirchen mit ihrem dicken Mauerwerk könnten ebenfalls helfen. All dies verzeichnet die neue Internetseite, die in der Zusammenarbeit von Umwelt- und Vermessungsamt entstanden ist. "Ich hoffe, die Karte erfüllt ihren Zweck und hilft unseren Bürgerinnen und Bürgern", resümiert Weigel-Greilich. Man sei auf die Resonanz auf die selbsterklärende interaktive Stadtkarte gespannt.