Corona: Ärzte in Gießen als "erster Schutzwall" gegen Kollaps

Die Patientenzahl in Arztpraxen hat sich teils deutlich reduziert - das Risiko ist erheblich. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GiessenDie gute Nachricht zuerst: "Im Moment sehe ich fast gar keine Ansteckungsgefahr, wir haben aktuell 22 Fälle von Corona bei 260 000 Einwohnern im Landkreis Gießen", informierte Thomas H. Heckroth Ende Mai. Der Facharzt für Innere Medizin aus einer Gemeinschaftspraxis in Niederkleen testet viele Patienten und hatte bereits zu diesem Zeitpunkt seit über drei Wochen keine Corona-Diagnose mehr gestellt. Heckrodt ist Vize-Vorsitzender von ÄNGie, dem Ärztenetzwerk Gießen mit 76 Mitgliedern. In deren Praxen ist die Pandemie auf unterschiedliche Weise zu spüren. Insbesondere macht sich bei vielen Medizinern ein Patientenschwund bemerkbar. Erstaunlicherweise sogar bei solchen, an die man sich wegen Fieber oder Erkältung gar nicht wendet.

Dazu zählt auch Dr. Michael Diepolder. Der Orthopäde arbeitet im Gesundheitsnetz Gießen (GnG) in der Frankfurter Straße. Er ist Vorsitzender von ÄNGie und berichtet: "Die Patientenzahl hat sich um circa ein Drittel reduziert." Für einen Teil der Mitarbeiter habe Kurzarbeit angemeldet werden müssen, "die finanziellen Einbußen sind für die Praxis erheblich". Mittlerweile werden zwar immer mehr der Corona-Beschränkungen wieder gelockert, es gebe aber immer noch Patienten, "die sich aus Furcht vor Ansteckung nicht in die Arztpraxen trauen und dadurch möglicherweise notwendige Untersuchungen versäumen", ergänzt Dr. Petra Porto von der ÄNGie-Geschäftsleitung.

Aber ist denn die Angst vor Ansteckung in den Praxen gerechtfertigt? "Für unsere Patienten sind entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen worden", betont Diepolder. Natürlich habe man Verständnis für die vorhandenen Bedenken. "Wir hatten zu Beginn der Krise ja auch aktiv vor einem Besuch in der Praxis abgeraten. Damals war die Gesamtsituation schlecht einzuschätzen und die erforderlichen Hygienevorgaben in der Praxis noch nicht umgesetzt. Das hat sich grundlegend geändert", unterstreicht Dr. Almos Cseke, Facharzt für Innere Medizin. Er praktiziert im Neuenweg in Gießen gemeinsam mit Dr. Georg Friese in einer Hausärztlich-Internistischen Gemeinschafts- und Schwerpunktpraxis für Diabetologie, Infektionen, Hepatologie und Ernährungsmedizin. Seine Erfahrung: "Wir mussten sämtliche Abläufe unserer Praxis umstellen. Dazu gehört vor allem ein umfangreicher Schutz vor möglicher Ansteckung mit dem Coronavirus. So mussten wir mehr als die Hälfte der Stühle im Wartezimmer entfernen, Plexiglasscheiben vor der Anmeldung anbringen, unseren bestehenden Hygieneplan anpassen, unsere Mitarbeiter und uns mit Mund-Nasenmasken, FFP-2-Masken sowie Schutzkleidung ausstatten, eine Infektionssprechstunde anbieten, einen Abstrichraum einrichten, Telefon- und Videosprechstunden sowie die Bestellpraxis neu organisieren und vieles andere mehr." Sich in einem Supermarkt oder Baumarkt anzustecken, sei jedenfalls wahrscheinlicher als in der Arztpraxis, "da wir proaktiv Patienten mit Infektionszeichen umgehend identifizieren und isolieren". Durch den Mundschutz, der in der Praxis Pflicht sei, und regelmäßige Desinfektionsmaßnahmen werde das Risiko weiter gesenkt.

Fotos Die Patientenzahl in Arztpraxen hat sich teils deutlich reduziert - das Risiko ist erheblich. Symbolfoto: dpa Bei sehr großem Sicherheitsabstand, wie hier bei Thomas H. Heckrodt in Niederkleen praktiziert, ist das Tragen eines Mundschutzes nicht erforderlich. Foto: Rieger 2

Das große Problem dieser Krise sieht Cseke darin, dass Menschen vor lauter Sorge, sich zu infizieren, ihre bereits bestehenden Erkrankungen oder neu auftretende Beschwerden nicht ausreichend würdigten. So könnten zum Beispiel relevante Neuerkrankungen verschleppt werden. Einiges lasse sich sicher im Rahmen der Telefon- oder Videosprechstunde klären. Anderes, wie Laboruntersuchungen, körperliche Untersuchungen, EKG oder Ultraschall lasse sich aber nur in der Praxis selbst durchführen. "Wir erleben bereits, dass Menschen viel zu spät zu uns kommen und dadurch Gesundheit und Leben riskieren", weiß der Mediziner. Wegen des deutlich geringeren Patientenaufkommens habe seine Praxis auch Kurzarbeit beantragen müssen.

Mehr Weitblick gefordert

Joachim van Gellecom, Facharzt für Allgemeinmedizin und Diabetologe vom Centrum für Diabetologie und Allgemeinmedizin Drs. Marck, Pickel, van Gellecom in Pohlheims Neuer Mitte, resümiert: "In den ersten Wochen der Krise war ein massiver Rückgang an Patienten zu verzeichnen. Je besser sich die Corona-Fallzahlen hessenweit entwickelt haben und je besser auch unsere Schutzmaßnahmen wurden - sowohl für die Patienten als auch unser Team -, umso mehr Patienten konnten wir wieder in der Praxis versorgen." Dadurch, dass die diabetologische Schwerpunktpraxis einen großen Stamm an chronisch kranken Patienten hat, für die eine kontinuierliche ärztliche Betreuung gerade wegen Corona von besonderer Bedeutung ist, habe jedoch insgesamt gesehen ein vergleichsweise stabiles Patientenaufkommen bestanden. Das entspreche aktuell nahezu wieder der Vor-Corona-Zeit.

Das ist auch bei der Gynäkologin Claudia Bernhold von der Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in der Gartenstraße in Gießen so zu beobachten. Sie warnt daher: "Wenn Vorsorgeuntersuchungen nicht stattfinden, riskieren Menschen, dass Erkrankungen, die im Frühstadium nicht erkannt werden, schlechter zu behandeln sind und schlechter geheilt werden können. Bei Schwangeren können Erkrankungen der Mutter und Probleme der ungeborenen Kinder verschleppt werden und zu lebensbedrohlichen Situationen führen."

Die Angehörigen von ÄNGie wünschen sich vonseiten der Politik und Institutionen mehr Weitblick. "Solche unsagbaren Verhältnisse wie zu Beginn der Krise mit fehlenden Schutzausrüstungen, wie sie unser hochindustrialisiertes und reiches Land erleben musste, dürfen sich nicht wiederholen", rügt Almos Cseke. "Die Arbeit in den Praxen in den vergangenen Wochen und Monaten hat als erster Schutzwall unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps bewahrt. Dies ist unserer Meinung nach nicht ausreichend transportiert worden." Thomas H. Heckrodt sieht die Situation pragmatisch: "Bei manchen Leuten ist die Sorge wegen eines individuellen Risikos gerechtfertigt, bei den meisten ist es eine imaginäre Angst, aber die freuen sich dann auf die Videosprechstunde." Insgesamt zeigt er sich zufrieden und stellt positiv fest: "Wir sind im Landkreis Gießen sehr gut aufgestellt und sehr gut durchgekommen." Foto: Imme Rieger