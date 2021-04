Corona: Fitnessstudios in Gießen "wie ein Fähnchen im Wind"

Nach Terminvereinbarung ist beispielsweise im "Sport Point" ein Training möglich. Symbolfoto: dpa/ Dietze

GIESSEN - Flexibilität ist für viele Unternehmen in Zeiten der Corona-Pandemie eines der Zauberworte, denn immer wieder muss zeitnah auf Veränderungen reagiert werden. Dabei den Überblick zu behalten ist auch für die Kunden schwer. Immer wieder stellt sich die Frage: Was ist möglich?, was nicht? Damit hat exemplarisch auch der "Sport Point" in der Gießener Siemensstraße zu kämpfen. Das Fitnessstudio nutzt daher intensiv seine Online-Kanäle, um Mitglieder und Sportbegeisterte umfassend über die Angebote zu informieren und Unsicherheiten zu nehmen.

"Es ist natürlich eine schwierige Situation, wir hängen da ein wenig wie ein Fähnchen im Wind, denn wir haben keinen direkten Einfluss auf die Entscheidungen und müssen immer schnell reagieren, sobald sich etwas ändert. Dennoch sind wir positiv gestimmt und versuchen auch, Mitglieder proaktiv anzusprechen. Viele Sportinteressierte sind sich unsicher, was erlaubt ist und was nicht", beschreibt Kristina Eichwald, die seit vergangenem Juli die Studioleiterin des "Sport Point" ist.

Aktuell ist es möglich, den Fitnessbereich des "Sport Point" per "Click & Meet" zu nutzen: Mit vorheriger Terminabsprache können sich Mitglieder und Externe in allen Bereichen austoben. Zudem ist es erlaubt, mit zwei Haushalten Badminton, Tischtennis oder Squash zu spielen. Besonders letztere Sportart gewinnt immer mehr an Beliebtheit, was sich auch positiv auf den im "Sport Point" ansässigen Verein Squash-Pointers Giessen auswirkt.

"Insgesamt wird das 'Click & Meet' sehr gut angenommen, viele nutzen unser breites Angebot, um neue sportliche Aktivitäten zu testen. Das Feedback unserer Besucher ist durchweg positiv, und viele sind dankbar, dass sie durch den Sport wieder einen Ausgleich finden können. Mir ist wichtig, darüber aufzuklären, was in der aktuellen Situation alles möglich ist, denn solche Ankündigungen wie einer vorherigen Testung verunsichern die Leute. Mittlerweile wird ein negativer Schnelltest zwar angeraten, ist aber keine Pflicht. Das ist ein wichtiger Punkt für alle, die sich bei uns fit halten wollen", stellt Eichwald nochmal klar und fügt noch an: "Dass wir jetzt öffnen, auch wenn es vielleicht nur wenige Tage sein können, ist für mich selbstverständlich. Jedes einzelne Mitglied ist froh, wenn es die Gelegenheit zum Trainieren bekommt. Wir haben unsere Öffnungszeiten sogar ausgeweitet, um das Besucheraufkommen noch besser über den Tag verteilen zu können."

Angebote für Vereine

Dass die Sportbegeisterten ohne Bedenken trainieren können, ist zudem gewährleistet, denn die 2400 Quadratmeter große Anlage verfügt über zahlreiche Fenster und Türen, die ein effizientes Querlüften ermöglichen. Zudem wurde in einer Umbauphase im vergangenen Jahr eine neue Lüftungsanlage installiert. Ausreichend Möglichkeiten zur Desinfektion bestehen selbstverständlich auch. "Wer uns kennenlernen, aber die eigenen vier Wände nicht verlassen möchte, kann sich gerne auch zu unseren Online-Kursen anmelden", ergänzt die Studioleiterin, die noch betont: "Insgesamt ist mir Transparenz gegenüber den Kunden sehr wichtig. Unsere Leistungen und Preise finden sich alle auf der Homepage, sodass niemand versteckte Kosten wie Trainer- oder Servicepauschalen fürchten muss. Zudem sind wir offen für Anfragen von Vereinen, die nach einer Trainingsalternative mit der Mannschaft suchen. Gerne organisieren wir Spinningkurse oder abgestimmte Gruppentrainings", ergänzt Eichwald. Insgesamt blickt die 29-Jährige positiv in die Zukunft, auch wenn längerfristige Planungen aktuell nicht möglich sind. "Ich freue mich darauf, wenn wir wieder die Sauna einschalten, live Kurse anbieten und ein kühles Bierchen mit Freunden bei uns im Innenhof trinken dürfen. Durch Corona wird mir bei vielen Ideen ein Riegel vorgeschoben, aber auch das wird ein Ende haben," so Eichwald abschließend.

Einen anderen Ansatz hat übrigens das "World of Fitness" im Schiffenberger Weg gewählt, das "WOF" öffnet - obwohl erlaubt - zunächst nicht. Das begründet Anlagenleiter Sebastian Szymanski und führt dies unter anderem auf der Homepage des Studios aus. Aufgrund des nahenden Infektionsschutzgesetzes sieht er keinen Sinn darin, für ein paar Tage zu öffnen, um dann wieder schließen zu müssen. "Zudem haben wir einiges an Equipment an die Mitglieder verliehen, was eine kurzfristige Öffnung erschwert. Darüber hinaus sind Umbaumaßnahmen im Gange, die das Corona-bedingt ohnehin eingeschränkte Angebot noch weiter einengen würde", führt Szymanski, der auf eine längerfristige Perspektive hofft, aus.

Rehamaßnahmen

Verständnis für das Vorgehen des "WOF" hat auch Sebastian Vedder: "Ich kann den Kollegen vollkommen verstehen, man muss auch den wirtschaftlichen Faktor sehen. Wir haben uns anders entschieden und wollen unseren Mitgliedern auch jetzt die Möglichkeit zum Training bieten. Und trotzdem wird dieses Hin und Her den Kunden mittlerweile doch zu viel. Wir müssen aufpassen, sie nicht zu verlieren", so der Studioleiter des "Pelahn" im Heerweg. Er befürchtet aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ebenfalls, bald wieder schließen zu müssen. Bis dahin sind die üblichen Rehamaßnahmen im "Pelahn" weiterhin möglich, Termine für den Fitnessbereich können über "Click & Meet" vereinbart werden.