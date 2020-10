Corona-Fonds für Kulturvereine aus dem Landkreis Gießen

Landrätin Anita Schneider und Zaug-Geschäftsführer Heiko Bennewitz wollen mit einem Unterstützungsfonds ehrenamtlich geführten Kulturvereinen helfen. Foto: Gauges

giessen. Einen Corona-Unterstützungsfonds in Höhe von 14 000 Euro bietet die gemeinnützige Gießener Zaug gGmbH ab sofort für ehrenamtlich geführte Kulturvereine aus dem gesamten Landkreis an. Wie Zaug-Geschäftsführer Heiko Bennewitz und Landrätin Anita Schneider als Vorsitze der Zaug-Gesellschafter gestern bei einem Pressetermin erläuterten, soll das Geld unkompliziert und mit möglichst wenig Bürokratie unter den Antragstellern verteilt werden. Der maximale Auszahlungsbetrag beträgt 300 Euro.

Corona-bedingt läuft derzeit vieles nicht. Oder nur unter veränderten Bedingungen, die für die Vereine mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden sind, berichtete die Landrätin. Dazu zählt sie etwa ausgefallene Chorproben, obwohl die jeweiligen Musikalischen Leiter weiter bezahlt werden müssen. Oder ausgefallene Auftrittsmöglichkeiten. Oder ein reduziertes Publikum. Oder die aufgrund der Abstandsregeln notwendig gewordene Anmietung größerer Probenräume. All das reißt Löcher in die zumeist knappen Kassen. In solchen oder ähnlichen Fällen können sich die Vereine daher um die Fonds-Hilfen bewerben.

Antragsberechtigt sind alle ehrenamtlich geführten, eingetragenen Kulturvereine, etwa aus den Bereichen Musik, Theater, Literatur, Malerei, Brauchtum oder Denkmäler, die ihren Sitz im Landkreis Gießen haben. Für den Antrag reicht laut Zaug-Geschäftsführer Bennewitz bereits eine knappe, formlose E-Mail, in der kurz die durch Corona hervorgerufenen Mehrkosten skizziert werden. Diese Mail kann direkt an ihn geschickt werden: geschaeftsfuehrung@zaug.de. Bennewitz erklärte, dass das Geld solange unter den Antragstellern verteilt werde, bis der Fonds geleert sei. Nach einer Anfrage setze er sich umgehend mit den Vereinsvertretern in Verbindung. Zaug ist das in Gießen-Wieseck beheimatete Zentrum Arbeit und Umwelt - Gießener gemeinnützige Berufsbildungsgesellschaft, das mittels Förderprogrammen Jugendliche und Erwachsene bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützt.

"Zwar sind es keine riesigen Beträge. Aber wir wollen den Vereinen damit Mut machen, in diesen schwierigen Zeiten durchzuhalten. Und wir wollen ihnen unsere Wertschätzung zeigen", sagte die Landrätin zu dem aus Sponsorengeldern finanzierten Programm. Schließlich leisteten die Vereine einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander, gerade in kleineren Ortschaften.

Laut Anita Schneider kann mit diesem Programm die Kulturförderung des Landkreises um eine dritte Säule erweitert werden. Dazu zählt außerdem der Kulturförderpreis, mit dem die Öffentlichkeit auf die Rolle von Künstlern und kulturellen Institutionen im ländlichen Raum aufmerksam gemacht werden soll. Sowie ein mit mehr als 100 000 Euro ausgestattetes Programm, das sich sowohl an lokale Veranstalter wie an professionelle Künstler richtet, die finanziell besonders stark unter den Einschränkungen der Corona-Krise gelitten haben. Nun kommt die Unterstützung für die Vereine hinzu, in denen viele Menschen ehrenamtlich organisiert sind. "Diese Säule hat aus meiner Sicht bislang gefehlt", sagt die Landrätin.