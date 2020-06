Corona-Hilfen auf den Weg gebracht

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Corona-Sofortprogramm der Koalition bei Enthaltung der AfD am Montag mehrheitlich zugestimmt. Das Programm der drei Partner von SPD, CDU und Grünen ergänzt Maßnahmen des Magistrats etwa im Bereich Kinderbetreuung. Vorgesehen sind daneben unter anderem Maßnahmen für den Einzelhandel und Schausteller sowie Entlastung für die Gastronomie und Vereinsförderung. In einigen Bereichen hatten Oppositionsfraktionen wie die FDP eigene Anträge eingebracht, scheiterten aber an der Regierungsmehrheit. So hatten die Liberalen unter anderem auch Unterstützung für Vereine vorgesehen. Die Koalition lehnte sie ab, weil die eigenen Vorschläge konkreter seien. Mit dem Vorschlag, die dauerhafte Abschaffung der Gebühren für die Außengastronomie ab 2021 zu prüfen, konnte sich die FDP ebenfalls nicht durchsetzen.